אחרי רצח בניהו מלט, רדמן: "לא לבזבז סד״כ על מטיילים"

משה רדמן, שהתמודד בפריימריז של הדמוקרטים, התייחס היום (שישי) לאירוע האלים סמוך לכפר תל בשומרון, מתח ביקורת על אופן סיקורו בתקשורת וקרא לעצור את התרחבות החוות והמאחזים ביהודה ושומרון.

בפתח דבריו טען רדמן כי כלי התקשורת אימצו במהירות את גרסת המתיישבים, אך הדגיש כי הוא עצמו עדיין אינו מכיר את מלוא פרטי האירוע. ״מדהים איך התקשורת ממסגרת את האירוע עכשיו בגדה המערבית על פי הנרטיב של המתנחלים ומתמסרת תוך רגע״, כתב.

עם זאת, רדמן הבהיר כי בשלב זה הוא מבקש להימנע מקביעה מי היה אחראי לפרוץ העימות. לדבריו, ״מכיוון שאני לא יודע עדיין את כל הפרטים לאשורם, אני שם רגע בצד מלחמת נרטיבים, ורוצה לדבר על הנתונים, כפי שהם מסתמנים כרגע״.

רדמן מסר תנחומים למשפחות בעקבות ההרוגים באירוע, ולאחר מכן הציג את הנתונים שהיו בידיו בעת כתיבת הדברים. הוא ציין כי יש הרוג ישראלי ושני פצועים ישראלים, וכן ארבעה הרוגים פלסטינים ולפחות שלושה פצועים נוספים. עוד כתב כי קבוצת ישראלים הגיעה לטייל סמוך מאוד לכפר תל.

לצד הצגת הנתונים, רדמן שב וסייג את דבריו: ״לא מכיר את הפרטים עדיין מי תקף את מי ראשון, אני בטוח שהתמונה תתבהר בשעות הקרובות״.

בהמשך תקף רדמן את הקמת היישובים והחוות המבודדות באזור, וטען כי השמירה עליהן ועל מטיילים המגיעים למרחב מחייבת הקצאת כוחות שנדרשים בזירות אחרות.

לדבריו, הדרך לצמצם את ההסלמה היא ״לעצור את ההתפשטות המטורפת של החוות והמאחזים״, לחזור למשא ומתן, למנוע את היחלשות הרשות הפלסטינית ולאכוף את החוק בשטחי C. הוא חתם בקריאה לחזק את המאבק בטרור הפלסטיני והיהודי כאח