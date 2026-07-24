880 ימים אחרי: אביה של היימנוט קסאו במסר כואב 

טספאייה קסאו, אביה של היימנוט קסאו, התייחס היום (שישי) להיעלמותו של הילד יובל קוגן והביע הזדהות עם משפחתו, בזמן שמשפחת קסאו ממשיכה לחפש אחר היימנוט זה 880 ימים.

לדבריו, בני המשפחה מכירים מקרוב את חוסר הוודאות והכאב המלווים היעלמות של ילד. "משפחת קסאו מרגישה את כאבה של משפחת קוגן", אמר. "כבר 880 ימים אנחנו לא רק מייחלים, מתפללים ועושים כל מה שבכוחותינו כדי להחזיר את היימנוט הביתה, אלא גם עושים הכל כדי שאף משפחה לא תהיה במצבנו".

קסאו סיפר כי בשבועות האחרונים נחשפה המשפחה למספר ניסיונות חטיפה שלא הצליחו. לדבריו, ההתפתחויות הללו והיעלמותו של יובל מעוררות פחד ודאגה עמוקה.

אביה של היימנוט קרא למשטרת ישראל להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאתר את שני הילדים. הוא ביקש מהמשטרה לפעול למציאתם של יובל והיימנוט כשהם שלמים ובריאים ולמנוע מקרים נוספים בעתיד.

קסאו התייחס גם לדבריו של מפכ"ל המשטרה ואמר: "כמו שאמר המפכ"ל היום, ילד במדינת ישראל לא נעלם סתם כך".

לדבריו, על המשטרה להעביר מסר ברור שלפיו לא תאפשר חטיפה והיעלמות של ילדים. לצד הקריאה למשטרה, פנה קסאו גם לציבור וביקש לסייע למשפחת קוגן בתקופה הקשה.

"אני קורא לעם ישראל לסייע למשפחת קוגן", אמר קסאו. "כולי תקווה שנוכל לראות את ילדינו בבית, ועכשיו".