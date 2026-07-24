עוצר יציאות בצה"ל: נערכים לפעילות רחבה ביו״ש

כוחות צה"ל בפיקוד מרכז ( צילום: דובר צה'ל )

כוחות צה"ל נערכים היום (שישי) לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון, בעקבות הפיגוע שאירע מוקדם יותר ליד חוות גלעד שבו נרצח בניהו מלט הי"ד.

במסגרת ההיערכות הוחלט על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל עיבוי הכוחות הפועלים באזור. בצה"ל נערכים להרחבת הפעילות המבצעית, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על היקפה או על האזורים שבהם היא תתמקד.

חיילי פיקוד מרכז ( צילום: דובר צה'ל )

ההחלטה מגיעה לאחר שבמהלך הלילה פעלו כוחות צה"ל במספר מוקדים ביהודה ושומרון. בפעילות נעצרו מבוקשים שנחשדו בהסתה לטרור ולביצוע פיגועים.

הכוחות תחקרו חשודים ואיתרו אמצעי לחימה. הפעילות הלילית הייתה חלק משורת מבצעים שביצעו כוחות צה"ל ברחבי האזור במהלך השבוע האחרון.

לפי הנתונים שנמסרו, במהלך השבוע החולף עצרו כוחות צה"ל יותר מ-80 מבוקשים ביהודה ושומרון. בין העצורים היו מסיתים, פעילים המזוהים עם חמאס ומי שנחשדו ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומאו"ג איו"ש, תא"ל קובי הלר, בהערכת מצב בזירת הפיגוע - צילום: דובר צה'ל מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומאו"ג איו"ש, תא"ל קובי הלר, בהערכת מצב בזירת הפיגוע | צילום: צילום: דובר צה'ל 10 10 0:00 / 0:29

בנוסף נעצרו מחבלים שעסקו במטענים. בצה"ל ממשיכים לפעול נגד החשודים בפעילות טרור, ובמקביל נערכים כעת לשלב הבא של הפעילות בגזרה.

עוצר היציאות ועיבוי הכוחות נועדו לאפשר לצה"ל להרחיב את הפעילות המבצעית בעקבות הפיגוע. ההיערכות כוללת את הכוחות שכבר פועלים באזור ואת התגבור שנוסף לגזרה.

בשלב זה טרם נמסר מתי תחל הפעילות הנרחבת וכמה זמן צפוי עוצר היציאות להימשך. בצה"ל ממשיכים בהיערכות ובהרחבת סדר הכוחות ברחבי יהודה ושומרון.