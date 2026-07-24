בצה"ל טוענים: השריפה בחוות גלעד לא הייתה הצתה

צה"ל הבהיר היום (שישי) כי האירוע שהתרחש בשבוע שעבר בחוות גלעד לא היה אירוע הצתה מכוון. לפי בדיקת הצבא, השריפה במקום פרצה בעקבות השלכת בדל סיגריה.

ההבהרה נמסרה בעקבות מספר אירועים שונים שהתרחשו בתקופה האחרונה באזור השומרון. בצה"ל ביקשו להפריד בין האירוע בחוות גלעד לבין אירועים אחרים בגזרה, ולא לייחס לכולם נסיבות זהות.

לפי הצבא, הממצאים הנוגעים לשריפה בחוות גלעד אינם מצביעים על הצתה. הסיבה שנמסרה לפרוץ האש היא בדל סיגריה שהושלך במקום, ולא פעולה מכוונת שנועדה להצית את השטח.

מנגד, האירוע שהתרחש אתמול בחווה הסמוכה לאלון מורה אכן החל, לפי צה"ל, כהצתה. בצבא מדגישים כי מדובר בשני מקרים נפרדים, שהתרחשו במועדים ובמקומות שונים ושנסיבותיהם אינן זהות.

במקביל, צה"ל התייחס גם לאירוע שהתרחש הבוקר במהלך סיור שלא תואם מראש. לפי הצבא, במהלך הסיור תקפו פלסטינים את המטיילים. שני ישראלים נהרגו ושלושה נוספים נפצעו.

בצה"ל מסרו כי בידי הצבא נמצא מידע מודיעיני על האירוע האחרון ועל המעורבים בו, וכי הכוחות יפעלו נגדם.

עם זאת, ההבהרה המרכזית נוגעת לאירוע בחוות גלעד: בצבא שוללים את האפשרות שמדובר היה בהצתה מכוונת וקובעים כי השריפה נגרמה מהשלכת בדל סיגריה.