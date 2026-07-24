"אסור ליפול שוב לקונספציה": דרישה למבצע ביו"ש

עקבות גל הפיגועים ביהודה ושומרון ורציחתו של בניהו מלט הי"ד בפיגוע הבוקר, קרא היום (שישי) יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, לפתוח באופן מיידי במבצע צבאי רחב היקף באזור.

לדברי מעוז, המבצע צריך להתמקד באיסוף הנשק המצוי בשטח ובהכרעת תשתיות הטרור ברחבי יהודה ושומרון. הוא טען כי אין להמתין לפיגועים נוספים וכי על צה"ל לפעול באופן יזום.

"צה"ל חייב לצאת באופן מיידי למבצע איסוף נשק והכרעת הטרור בכל רחבי יהודה ושומרון", אמר מעוז. "כמו בעזה, כך גם ביו"ש, אסור לנו ליפול שוב לקונספציה".

יו"ר נעם קרא לנקוט מדיניות תקיפה יותר מול גורמי הטרור, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולהשיב את תחושת הביטחון לתושבי האזור. לדבריו, ההתפתחויות האחרונות מחייבות שינוי בתפיסת הפעולה הקיימת.

מעוז טען כי מדינת ישראל אינה יכולה להסתפק בפעולות נקודתיות המתבצעות לאחר כל פיגוע. במקום זאת, הוא דורש לצאת למבצע יזום ורחב שיכלול פעילות נגד מוקדי הטרור ואיסוף אמצעי הלחימה.

הקריאה של מעוז מגיעה לאחר מספר פיגועים שאירעו במהלך השבוע האחרון ביהודה ושומרון. הפיגוע שבו נרצח בניהו מלט הי"ד הוביל אותו לדרוש תגובה צבאית רחבה יותר, החורגת מפעולות מקומיות.

לדבריו, מטרת המבצע צריכה להיות פגיעה בתשתיות הטרור ומניעת התעצמותן בעתיד, לצד צמצום כמות הנשק באזור. בשלב זה מדובר בדרישה שהציג יו"ר נעם, ולא נמסרה בתוכן שהועבר התייחסות מצה"ל לקריאתו.