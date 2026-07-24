איראן באזהרה חמורה: ״הכאוס לא יהיה יפה או שקט״

שר החוץ האיראני עבאס ערקאצ׳י תקף היום (שישי) את הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדבר שימוש בכספים איראניים מוקפאים לצורך מימון פיצויים לאוניות שנפגעו.

ערקאצ׳י הזהיר כי החלטה להחרים נכסים של מדינה ולהעבירם לצורך תשלום פיצויים בגין תביעות עתידיות עלולה ליצור תקדים שיחרוג מהמקרה האיראני וישפיע גם על מדינות וגורמים נוספים.

"החרמת נכסיה של מדינה אחרת כדי לשלם עבור תביעות עתידיות שאינן קשורות אליה יוצרת תקדים מסוכן ונפיץ", אמר שר החוץ האיראני בתגובה להודעת טראמפ.

לדבריו, השימוש בכספים המוקפאים אינו נוגע רק לעימות בין ארצות הברית לאיראן. ערקאצ׳י טען כי ברגע שממשלות יהפכו החרמת נכסים של מדינות אחרות לצעד מקובל, הביטחון של נכסים המוחזקים מחוץ למדינת המקור עלול להיפגע.

"מי שחוגגים או מפיקים רווח מכספים כאלה צריכים לזכור: ברגע שממשלות הופכות החרמת נכסים לדבר שבשגרה, נכסיו של איש אינם בטוחים", הוסיף.

ערקאצ׳י חתם את תגובתו באזהרה חריפה מפני ההשלכות האפשריות של המהלך. לדבריו, אימוץ מדיניות של החרמת נכסים לצורך תשלום תביעות עתידיות עלול להוביל לחוסר יציבות רחב.

"הכאוס שיבוא בעקבות זאת לא יהיה יפה ולא יהיה שקט", אמר שר החוץ האיראני.

תגובתו של ערקאצ׳י מגיעה בעקבות הודעת טראמפ כי פיצויים לאוניות שנפגעו ימומנו באמצעות כספים איראניים שהוקפאו. בשלב זה, ערקאצ׳י התמקד בעיקר במשמעות התקדים ובסיכון שלדבריו הוא יוצר למערכת היחסים בין מדינות ולנכסים המוחזקים מחוץ לגבולותיהן.