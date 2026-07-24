יעל שבח זועמת: "לא נותנת לכם עוד ראיון אחד בחיי"

בעקבות פיגוע הירי והלינץ' הכפול סמוך לחוות גלעד, בו נרצח אזרח ישראלי ונפצעו שלושה נוספים, יעל שבח, תושבת היישוב, תוקפת בחריפות את אתר ynet על אופן הדיווח על האירוע.

ynet פרסם כותרת (כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת) ובה נכתב: "נרצח ו-2 פצועים ליד חוות גלעד: מתנחלים טיילו בכפר, פלסטיני חטף נשק של איש ביטחון וירה".

בתגובה לפרסום, כתבה שבח בפוסט חריף: "שקרים רבותיי שקרים!!".

שבח הבהירה כי המטיילים לא היו "מתנחלים" כפי שנטען בכותרת: "לא 'מתנחלים' טיילו שם! קבוצה מאורגנת מתואמת עם הצבא, הגיעו מירושלים וממקומות נוספים". בנוסף, שבח הכחישה את הדיווח לפיו הטיול נערך בתוך הכפר הפלסטיני: "לא 'בכפר'! טיילו בתוואי שתוכנן וסודר מראש עם הצבא!".

את דבריה חתמה שבח בהכרזה חריפה כלפי אתר ynet: "חפשו אותי בסיבוב לא נותנת לכם עוד ראיון אחד בחיי".

כזכור, בעלה של יעל, הרב רזיאל שבח הי"ד, נרצח בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד בינואר 2018. מאז הרצח, פועלת שבח להנצחת זכרו ולחיזוק ההתיישבות באזור.