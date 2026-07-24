בעקבות האירוע הקשה: נתניהו יכנס דיון בטחוני דחוף 

הסלמה ביטחונית בשומרון וגל תגובות חריפות במערכת הפוליטית: בעקבות פיגוע הירי והלינץ' הכפול הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד, שבו נרצח אזרח ישראלי ונפצעו שלושה נוספים, בלשכת ראש הממשלה הודיעו על כינוס להתייעצות ביטחונית דחופה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בעוד זמן קצר את שר הביטחון ואת הרמטכ״ל לדיון בדרכי התגובה הנדרשות. ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי "נפעל בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם ולא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו".

גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס לתקרית הקשה בדרכו לדיון הביטחוני והציב דרישות לשינוי מדיניות: "דין ערי וכפרי המרצחים ביהודה ושומרון כדין בית חאנון בעזה. אני בדרכי לראש הממשלה לישיבת הקבינט המצומצם, בה אדרוש להורות לצה"ל למחוק מהאוויר ובאמצעות D9 בתי מחבלים ותומכיהם, ולגבות מהטרוריסטים את המחיר שמגיע להם. על כל יהודי שנרצח - האויב צריך לספוג אובדן של אדמות ובתים. זו השפה שמדברים במזרח התיכון, וכפי שדיברנו אותה בעזה - הגיע הזמן לדבר אותה גם ביהודה ושומרון".

מנגד, יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, תקף את התנהלות הממשלה ואמר: "קבוצת מטיילים יהודים, שיוצאת מדי יום שישי לטייל ביהודה ושומרון, הפכה היום למטרה של הטרור. זה אובדן שליטה, מדינה נורמלית אינה משלימה עם מציאות שבה אזרחים יוצאים לטייל בארצם ומחבלים פותחים לעברם באש. מול הטרור אין מקום להססנות, לגמגום או להכלה. הטרור מבין רק עוצמה, נחישות ויד ברזל". ליברמן הוסיף ושלח תנחומים למשפחת הנרצח ואיחולי החלמה מהירה לפצועים.