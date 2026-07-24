שקמה ברסלר בתגובה מהירה לדרמה הפוליטית

בעקבות פרסום נתוני סקר המנדטים החדש, מובילת מחאת קפלן, פרופ' שקמה ברסלר, מגיבה למפת המנדטים והמגמות הפוליטיות וקוראת להגברת המאמצים בשיח הציבורי וההסברתי.

בדברים שפרסמה, התייחסה ברסלר לתוצאות הסקר והבהירה כי לשיטתה המאבק הפוליטי נמצא בנקודת הכרעה ערכית: "עכשיו צריך לעלות מדרגה בהסברה", כתבה ברסלר.

היא הוסיפה והציגה את התפיסה המובילה את פעילותה: "זה או מדינת ישראל דמוקרטית, ליברלית, בטוחה, משגשגת של 'ואהבת לרעך כמוך', או מדינה דתית, קנאית, קיצונית, אלימה ונחשלת".