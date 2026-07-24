אבישי בן חיים מזועזע: "נקודת שפל שלא הייתה כמוה"

לאחר צום תשעה באב, העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים מפרסם קריאה חריפה לראשי מפלגות האופוזיציה - גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר לפיד – ודורש מהם להודיע על הסרת החרם הפוליטי על מפלגת הליכוד ומצביעיה.

"משנאת חינם לאהבת חינם. חרפת תשעה באב – גם אחרי שלוש שנות מלחמה החרם על הליכודניקים עדיין לא הוסר", כתב בן חיים. "ערב תשעה באב זו הזדמנות היסטורית לגדי איזנקוט היקר להודיע על הסרת החרם המחפיר על הליכודניקים – על אלה שבימי הפנקס האדום החרימו אותם והדירו אותם וכינו אותם 'בגיניסטים' ו'צ'חצ'חים', והיום מחרימים אותם ומכנים אותם 'ביביסטים' ו'ערסים'".

בן חיים עמד על השותפות בקרב מאז אירועי שבעה באוקטובר והעלה תהייה לגבי ההפרדה בפוליטיקה: "העם היהודי קם מעפרו אחרי חורבן השבעה באוקטובר. יחד לחמנו כל אחד כמיטב יכולתו, יחד מסרנו נפש. טובי בניה ובנותיה של 'ישראל השנייה' לחמו בחזיתות השונות ומסרו נפש. למרבה הכאב, עדיין המדיניות של המפלגות שבהנהגת איזנקוט, בנט ולפיד היקרים היא החרמה של משפחות הלוחמים והנופלים הליכודניקים – עד כדי העדפה של ישיבה עם התנועה האסלאמית על פני ישיבה עם הנציגים הנבחרים של המשפחות הליכודניקיות הציוניות, המסורות והמשרתות".

הוא הוסיף כי במידה ולא תשתנה הגישה, הדבר ישפיע ישירות על השיח הציבורי וההיסטורי: "אם לא יוכרז על הסרת החרם המחפיר, אז זו מוכרחה להיות הכותרת של מערכת הבחירות וגם של הסיכום ההיסטוריוגרפי של התקופה הזו: בישראל יש מפלגות חשובות שגם אחרי שלוש שנות מלחמה מעדיפות לשבת עם התנועה האסלאמית ומחרימות את משפחות הליכודניקים המשרתים, הלוחמים והציונים".