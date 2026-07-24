ברוך דיין האמת: הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של אורון שאול ז"ל

אבל כבד בעמק הירדן ובמדינה כולה: הלכה לעולמה זהבה שאול, אימו של סמ"ר אורון שאול ז"ל, שגופתו הוחזקה במשך מעל עשור בשבי חמאס ברצועת עזה.

מהמועצה האזורית עמק הירדן נמסר בצער כבד: "מרכינים ראש עם היוודע דבר פטירתה של זהבה שאול, תושבת היישוב פוריה עלית. זהבה הייתה אישה יקרה ואצילית, שנלחמה מעל 10 שנים להשבת בנה אורון לקבר ישראל. המועצה מחבקת בשעה זו את המשפחה ומרכינה ראש לזכרה".

זהבה תיטמן בבית הקברות בפוריה עילית, לצד בעלה הרצל ז"ל שנפטר בעודו נאבק על השבת בנו, ולצד קברו של אורון ז"ל, שרק בימים האחרונים ציינה המשפחה את יום השנה הראשון להבאתו לקבורה ביישוב.

ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, שליווה מקרוב את המשפחה לאורך כל שנות המאבק, מביע את תנחומיו העמוקים ומחבק בשעה קשה זו את הבנים אופק ואבירם.