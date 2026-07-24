מיקי גבע בתגובה לסערת הענק סביבו

חודשים לאחר הסערה התקשורתית שעורר התיעוד מאירוע ה'ליכודיאדה' באילת, הסטנדאפיסט והשחקן מיקי גבע מגיב בריאיון למגזין 'מאקו' ומסביר לראשונה מה בדיוק התרחש מאחורי הקלעים באותם רגעים.

בסרטון שהופץ אז ברשתות החברתיות, נראתה מנחת האירוע מודיעה לקהל על נפילתו של לוחם צה"ל, ומיד לאחר מכן מזמינה בטון חגיגי את גבע לעלות ולבצע מופע סטנדאפ. הסרטון עורר זעם ציבורי נרחב על חוסר הרגישות.

"אני לא באמת עליתי לבמה שנייה אחרי שהודיעו את ההודעה הקשה", הבהיר גבע בריאיון. "'החייל נהרג, קבלו את מיקי', ואז אני עולה ושואל 'מה קורה, יש פה אתיופים' – זה ממש לא היה כמו שנראה בכתבה. כל אחד צריך לשאול את עצמו למה זה נערך ככה. בסוף הזמינו אותי לעשות הופעת סטנדאפ, הטיסו אותי לאילת ושילמו לי עבור זה".

גבע שיתף ברגעים שלפני העלייה לבמה והבהיר כי ניסה למנוע את הסיטואציה: "לא עליתי רגע אחרי שבישרו. חיכיתי קצת, שאלתי מה קורה, איך קורה, אמרו לי 'הקהל מתעקש, אל תבאס אותו', אז עליתי. אני גם לא חושב שלמישהו שם הייתה כוונה לזלזל בחייל, זה דבר שקרה מתוך בורות לצערי. להציג סטנדאפיסט שנייה אחרי 'הותר לפרסום' – זה טיימינג לא מהטובים שפגשתי בחיי. אבל בסוף זה לא קשור אליי, זו טעות של מנחת הטקס".

הוא הוסיף וסיפר על המפגש הטעון עם משפחת הלוחם ז"ל בעקבות המקרה: "אחרי שזה פורסם פגשתי את ההורים של החייל. הרגשתי שאני חייב לדבר איתם, להתנצל ולהסביר להם באמת מה היה. עכשיו אנחנו עובדים על מופע לזכרו של בנם ז"ל".