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חדשות צבא ובטחון

איראן באיום ישיר: זה הרגע בו נתקוף את ישראל

גורמים בטהרן מזהירים כי תקיפה אמריקנית של תשתיות חיוניות תוביל להרחבת המערכה לזירה האזורית. בין האיומים: שיגורים לעבר מרכז הארץ וסגירת מצר באב אל-מנדב על ידי החות'ים

08:55
2 תגובות
טילים (saeediex / שאטרסטוק)

המתיחות הביטחונית במזרח התיכון עלולה לעלות מדרגה דרמטית: שני גורמים איראניים אמרו לעיתון "ניו יורק טיימס" כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית נערכים לאפשרות של התרחבות המלחמה, במידה ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובסמלי שלטון ותשתיות חיוניות במדינה.

לדברי הגורמים, אם ארצות הברית תסלים את מהלכיה הצבאיים, איראן תגיב בהרחבת הלחימה לזירות נוספות ברחבי המזרח התיכון. במסגרת זו, הבהירו, תפעל טהרן לבצע תקיפות ישירות בתל אביב, ובמקביל תנחה את המורדים החות'ים בתימן לפעול לסגירתו של מצר באב אל-מנדב.

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר האיומים המגיעים מטהרן וממשיכים לשמור על דריכות גבוהה מחשבון להתפתחויות מהירות בימים הקרובים.

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ניסים
לפני 25 דקות

האיום האיראני הוא דווקא בשורה מצוינת! הוא סוף סוף מפוצץ את בלון הביטחון המדומה של נתניהו הכושל
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