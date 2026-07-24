סקר מנדטים: נתניהו מתרסק; איזנקוט ממריא

סקר מנדטים חדש של אתר 'מעריב', מעלה כי מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת במנדט ועולה לשיא של 23 מנדטים, כשהיא פותחת פער של 3 מנדטים מעל הליכוד. מנגד, הליכוד מאבדת שני מנדטים ויורדת ל-20 מנדטים בלבד, נתון השפל הנמוך ביותר של המפלגה מאז יוני 2025.

באופוזיציה, מפלגת 'ביחד' מתחזקת במנדט ל-17, וכך גם ישראל ביתנו שעולה ל-10 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים שומרת על יציבות עם 11 מנדטים לאחר הפריימריז. לעומת זאת, מפלגת 'יסודות ישראל' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל אינה עוברת את אחוז החסימה השבוע, עם 2.9% תמיכה בלבד.

בקואליציה, עוצמה יהודית מתחזקת במנדט ועולה ל-8, נתון זהה לזה של ש"ס ויהדות התורה שמפגינות יציבות. גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט ועולה ל-5 מנדטים.

תמונת הגושים והתרחישים

בסיכום הגושים, גוש האופוזיציה יורד במנדט אחד אך שומר על הרוב הדרוש של 61 מנדטים. קואליציית נתניהו מתחזקת ל-49 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות שומרות על כוחן עם 10 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נותרות 'יסודות ישראל' (2.9%), בל"ד (1.7%) וכחול לבן (1.6%).

בבחינת תרחיש של איחוד בין טרופר והנדל לבין מפלגת 'ישר!', הרשימה המאוחדת מגיעה ל-27 מנדטים ומגדילה את הפער מהליכוד. מהלך כזה פוגע במפלגת 'ביחד' שיורדת ל-14 מנדטים, אך אינו משנה את מפת הגושים: 61 מנדטים לאופוזיציה הציונית, 49 לקואליציה ו-10 למפלגות הערביות.

התאמה לראשות הממשלה

בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, נפתלי בנט מוביל על בנימין נתניהו עם 45% תמיכה לעומת 42% לנתניהו (פער שכמעט ולא השתנה מתחילת החודש). בהתמודדות מול גדי איזנקוט, נתניהו מפסיד בפער של 6% (46% לאיזנקוט מול 40% לנתניהו). בהשוואה ישירה בין איזנקוט לבנט, מוביל איזנקוט בפער ניכר של 38% לעומת 23% לבנט.