עוד זוג מ"חתונה ממבט ראשון" מגיע לסוף הדרך: ויקי חלמי ועומר בר החליטו אתמול (חמישי) להיפרד, לאחר 32 יום של ניסיון לבנות זוגיות במסגרת התוכנית בקשת 12. ההחלטה הגיעה בעקבות תקופה מורכבת שכללה אתגרים רבים, כשהזוג מתקשה לגשר על פערים ולמצוא שפה משותפת.

כזכור, הזוג התמודד לאורך כל התהליך עם קשיים שונים. עומר הפך לדמות שנויה במחלוקת בקרב הצופים, כאשר הוא שכח מפתחות בצורה חוזרת והשאיר את ויקי נעולה מחוץ לדירה, וגם פישל בהכנת ארוחת בולונז. ויקי, מצדה, הביעה תסכול מההרגלים המוזרים של בן זוגה והתקשתה להבין את המשיכה שלו למפתחות.

הפרידה מצטרפת לגל של סיומים בעונה הנוכחית של התוכנית. רק לפני מספר ימים נחשף כי גם נטע ואביתר דנגור נפרדו מהדירה בצפון וחזרו לתל אביב, כשהם מסכמים את התקופה בארוחת פרידה מרגשת. אביתר אמר אז: "כל דבר טוב יש לו סוף, וזה נראה לי תהיה התחלה של כיף אחר".

על פי הנמסר, בפרק הבא של "חתונה ממבט ראשון", שישודר ביום ראשון הקרוב, ויקי ועומר יספרו לראשונה איפה הם נמצאים היום ומה מצבם לאחר הפרידה. הצופים יוכלו לשמוע מפיהם את הסיפור המלא על ההחלטה להיפרד ועל התובנות שהם לקחו מהתהליך.