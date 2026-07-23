צילם סרט תמיכה בסמוטריץ' והודח ממילואים

הלוחם שהודח ( מתוך הסרטון )

עוד רגע לא נעים לקמפיין של מפלגת הציונות הדתית. לוחם צה"ל צילם סרטון במדים בו הוא חוזר על ססמת הקמפיין "כן סמוטריץ'" והודח ממילואים.

דורון קדוש פרסם הערב, כי צה״ל יעמיד למשפט לוחם מילואים שמשרת בעזה, וצילם סרטון בו הוא עומד לכאורה על אדמות צפון הרצועה ואומר: ״אנחנו כאן בשטח, מכינים את השטח להתיישבות - אלי סיני, דוגית. בשביל המילואימניקים, בשביל הביטחון, בשביל ההתיישבות - כן, סמוטריץ׳״.

הלוחם שצילם את הסרטון והודח ( צילום מסך )

לאחר פרסום הסרטון, הלוחם הודח מהמשך שירות מילואים.

מדובר צה״ל נמסר בתגובה: ״התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צה״ל. על פי הפקודות, אסורה התבטאות פוליטית של חיילים בסדיר ובמילואים, במיוחד על מדים. האירוע מצוי בטיפול ומשרת המילואים יישפט בהקדם״.

נזכיר כי השבוע סרטון AI שיצא מהציונות הדתית, הראה את מועמדי הדמוקרטים בצורה מוקצנת ומוגזמת. כך למשל נראה הרב הרפורמי ח"כ גלעד קריב כשהוא יושב עם חזירים ומקיים בר מצוות לדגלים. יאיא פינק נראה עם דגלי להט"ב מחלק כסף לפלסטינים.