בריטניה מכריזה: כוחותינו מוכנים להגן מפני איראן

בריטניה הודיעה היום (חמישי) כי כוחותיה הצבאיים מוכנים להגן על המדינה מפני כל התקפה אפשרית, לאחר שארגון משמרות המהפכה האיראני (IRGC) פרסם אזהרה חריפה בנוגע להעברת מטוסי הפצצה אמריקניים לטוס מבסיסים בריטיים.

ההודעה הבריטית מגיעה על רקע הסלמה דרמטית במזרח התיכון, כאשר איראן מאיימת באופן ישיר על מדינות מערביות המסייעות לארצות הברית במתקפותיה.

לפני ימים בודדים תועדו מפציצים אמריקניים כבדים ממריאים משטח בריטניה אל עבר המזרח התיכון, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים כי איראן תשלם מחירים עצומים על המשך הלחימה. על פי דיווחים, בוצעו מתקפות בעזרת המפציצים הכבדים בשטח איראן, לראשונה מאז גלי פתיחת המערכה לפני חודשים.

משמרות המהפכה: "כל מדינה שמסייעת - מטרה לגיטימית"

התגובה האיראנית לא איחרה לבוא, והיא כוללת איום בתג מחיר ישיר כנגד בריטניה ואף איום בשימוש ישיר בכוח כנגד הממלכה המאוחדת. על פי גופי התקשורת הממלכתית של איראן, משמרות המהפכה העבירו אל בריטניה מסר ישיר וחד־משמעי: כל מדינה שמסייעת להוצאה לפועל של מתקפות כנגד איראן, בכל צורה ומסגרת, תיחשב למטרה לגיטימית.

דוברות משרד החוץ של המשטר האיראני הגדילה והוסיפה איום חריף: "אתמול המריא מבריטניה מפציץ אמריקני לתקוף באיראן, כפי שאמרנו, כל מדינה שמשמשת כבסיס לשיגור מתקפות נגדנו נחשבת מטרה לגיטימית". האיום מסמן הסלמה משמעותית בעמדה האיראנית, שעד כה התמקדה בעיקר באיומים כנגד ישראל וארצות הברית.

בתגובה לאיומים, בריטניה מסרה כי כוחותיה הצבאיים נערכים לכל תרחיש אפשרי ומוכנים להגן על שטח המדינה. ההודעה הבריטית מצטרפת לסדרת הצהרות דומות של מדינות מערביות, המבהירות כי לא יסבלו איומים על ריבונותן.