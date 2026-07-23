בריטניה מכריזה: כוחותינו מוכנים להגן מפני איראן

בריטניה הודיעה היום (חמישי) כי כוחותיה הצבאיים מוכנים להגן על המדינה מפני כל התקפה אפשרית, לאחר שארגון משמרות המהפכה האיראני (IRGC) פרסם אזהרה חריפה בנוגע להעברת מטוסי הפצצה אמריקניים לטוס מבסיסים בריטיים.
ההודעה הבריטית מגיעה על רקע הסלמה דרמטית במזרח התיכון, כאשר איראן מאיימת באופן ישיר על מדינות מערביות המסייעות לארצות הברית במתקפותיה.
לפני ימים בודדים תועדו מפציצים אמריקניים כבדים ממריאים משטח בריטניה אל עבר המזרח התיכון, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים כי איראן תשלם מחירים עצומים על המשך הלחימה. על פי דיווחים, בוצעו מתקפות בעזרת המפציצים הכבדים בשטח איראן, לראשונה מאז גלי פתיחת המערכה לפני חודשים.
משמרות המהפכה: "כל מדינה שמסייעת - מטרה לגיטימית"
התגובה האיראנית לא איחרה לבוא, והיא כוללת איום בתג מחיר ישיר כנגד בריטניה ואף איום בשימוש ישיר בכוח כנגד הממלכה המאוחדת. על פי גופי התקשורת הממלכתית של איראן, משמרות המהפכה העבירו אל בריטניה מסר ישיר וחד־משמעי: כל מדינה שמסייעת להוצאה לפועל של מתקפות כנגד איראן, בכל צורה ומסגרת, תיחשב למטרה לגיטימית.
דוברות משרד החוץ של המשטר האיראני הגדילה והוסיפה איום חריף: "אתמול המריא מבריטניה מפציץ אמריקני לתקוף באיראן, כפי שאמרנו, כל מדינה שמשמשת כבסיס לשיגור מתקפות נגדנו נחשבת מטרה לגיטימית". האיום מסמן הסלמה משמעותית בעמדה האיראנית, שעד כה התמקדה בעיקר באיומים כנגד ישראל וארצות הברית.
בתגובה לאיומים, בריטניה מסרה כי כוחותיה הצבאיים נערכים לכל תרחיש אפשרי ומוכנים להגן על שטח המדינה. ההודעה הבריטית מצטרפת לסדרת הצהרות דומות של מדינות מערביות, המבהירות כי לא יסבלו איומים על ריבונותן.
רקע: ההסלמה במזרח התיכון
ההסלמה הנוכחית מגיעה על רקע מתקפות איראניות על בסיסים אמריקניים באזור, כאשר פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) אישר כי שני חיילים נהרגו בתקיפה איראנית על בסיס בירדן, וחייל שלישי עדיין נעדר. במקביל, חייל אמריקני נוסף נהרג בעיראק במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת איראנית שלא התפוצצה.
בישראל, שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון, והבהיר כי ישראל נערכת לכל תרחיש אפשרי מול איראן. "נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת", אמר שר הביטחון בהתייעצות.
במקביל, המוסד התיר לפרסום כי סוכלה פעולה איראנית מורכבת שניסתה להחדיר אל ישראל חוליית טרור מבצעית של איראן, במטרה לפגוע ולהרוג בכירים ישראלים. על פי הפרטים שנמסרו, מיניסטריון המודיעין האיראני פעל באינטנסיביות ובאופן מעמיק בניסיון להחדיר חוליית טרור וחיסול אל שטח ישראל.
ההתפתחויות האחרונות מעלות חששות כבדים בקרב מדינות המערב, שחוששות מהתפשטות המערכה למרחב גיאוגרפי רחב יותר. האיום האיראני על בריטניה מסמן נקודת מפנה משמעותית, שכן זו הפעם הראשונה שטהראן מאיימת באופן ישיר על מדינה אירופאית בהקשר של המערכה הנוכחית.