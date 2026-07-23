היתרון נמחק: אייאקס וגלוך ב-1:1 מול וויבודינה

אייאקס ואוסקר גלוך משחקים הערב (חמישי) מול וויבודינה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, כאשר התוצאה עומדת על 1:1. ההולנדים עלו ליתרון מהיר במיוחד, אך לא הצליחו לשמור עליו לאורך המחצית הראשונה.

אייאקס פתחה את ההתמודדות היטב ומצאה את הרשת כבר בדקה השלישית. דייבי קלאסן כבש את השער הראשון והעניק לקבוצה ההולנדית יתרון מוקדם, שנראה היה כי יאפשר לה להשתלט על המשחק.

וויבודינה לא נשברה מהפתיחה החזקה של אייאקס ונשארה בתמונה. בדקה ה-18 ספג סינישה טנג׳ה כרטיס צהוב, אך עשר דקות לאחר מכן הצליחה הקבוצה הסרבית להשיג את שער השוויון.

פטר סוקאצ׳ב כבש בדקה ה-28 וקבע 1:1, לאחר 25 דקות שבהן אייאקס החזיקה ביתרון. השער החזיר את ההתמודדות לנקודת ההתחלה והציב בפני ההולנדים אתגר מחודש.

אוסקר גלוך פתח בהרכב אייאקס, אך עד כה לא הצליח להרשים או להשפיע בצורה משמעותית על המשחק. הקשר הישראלי ינסה לשנות את התמונה בהמשך ולסייע לקבוצתו להשיב לעצמה את היתרון.

המשחק עדיין נמשך, כאשר אייאקס מחפשת שער נוסף שיחזיר אותה לעמדת ניצחון. וויבודינה, מנגד, תנסה לנצל את המומנטום שיצרה בעקבות שער השוויון ולמנוע מהקבוצה ההולנדית להשתלט מחדש על ההתמודדות.