מטוסי מטען הופכים לנשק קטלני: המהלך החדש שמטלטל את שדה הקרב

חברת Embraer הברזילאית וחברת Anduril האמריקאית הודיעו על חתימת מזכר הבנות לשילוב טילי שיוט מתקדמים מסוג Barracuda-500M במטוס התובלה הצבאי C-390 Millennium - צעד שעשוי להגדיר מחדש את תפקידם של מטוסי מטען בזירות לחימה מודרניות.

המערכת החדשה מבוססת על קונספט של "שיגור ממודול מטען" (palletized), המאפשר התקנת מערכות נשק בתוך תא המטען של המטוס ללא צורך בשינויים מבניים קבועים. כך, ניתן להפוך מטוס תובלה סטנדרטי לפלטפורמת תקיפה ארוכת טווח - ולהחזירו במהירות למשימות לוגיסטיות רגילות.

לפי Anduril, הגרסה המוטענת של טיל ה-Barracuda-500M מאפשרת שיגור של עשרות חימושים בו-זמנית באמצעות נהלי הטלה אווירית סטנדרטיים. מדובר בטילים אוטונומיים עם יכולת תקיפה מדויקת לטווחים ארוכים, המיועדים לפעול בסביבות לחימה מורכבות.

"מדובר בדרך חדשה לייצר אפקטים התקפיים בהיקף גדול ממטוסי תובלה קיימים," אמר גרג קאוסנר, סגן נשיא בכיר ב-Anduril. "המערכת מעניקה לבעלות ברית יכולת תגובה מהירה וגמישה ללא צורך בפלטפורמות ייעודיות יקרות."

גם באמבראר מצביעים על ביקוש גובר לפתרון. נשיא חטיבת ההגנה של החברה, בוסקו דה קוסטה ג'וניור, ציין כי מדינות רבות באירופה ובאסיה כבר הביעו עניין, אך נמנע מלפרט על לקוחות ספציפיים או לוחות זמנים לניסויים.

המהלך מגיע על רקע תנופה משמעותית בתוכנית ה-Barracuda. באמצע יולי חתמה Anduril על הסכם מסגרת עם משרד ההגנה האמריקאי לאספקת אלפי טילים בשנה החל מ-2027, לתקופה של שבע שנים. הסכם נוסף כולל אלפי יחידות לשיגור קרקעי עבור צבא ארה"ב, ובמקביל נחתם שיתוף פעולה עם פולין לייצור מקומי של המערכת.

הטיל כבר עבר ניסויי טיסה מוצלחים, כולל שיגור ראשון ממטען אווירי בספטמבר 2024, ולאחר מכן סדרת ניסויים שבחנה יכולות אוטונומיות, פגיעה במטרות וביצועי מערכת.

במקביל, מטוס ה-C-390 ממשיך לצבור תאוצה בשוק הבינלאומי. המטוס כבר בשירות בברזיל, פורטוגל, הונגריה וצ'כיה, בעוד מדינות נוספות - בהן דרום קוריאה, הולנד, אוסטריה ואיחוד האמירויות - כבר ביצעו הזמנות. אמבראר צופה אספקות ראשונות ללקוחות נוספים בשנים הקרובות.

השילוב בין פלטפורמת תובלה מוכחת לבין מערכות נשק מודולריות מתקדמות עשוי לסמן מגמה רחבה יותר בעולם הביטחוני: מעבר לפתרונות גמישים, מהירים וזולים יותר - שמאפשרים להפיק כוח אש משמעותי מכלי טיס קיימים, ללא השקעה בפיתוח פלטפורמות חדשות.