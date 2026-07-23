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חדשות צבא ובטחון

בעקבות הפיגועים: צה"ל יצא לפעילות בצפון השומרון

בעקבות שני פיגועי הדקירה בשומרון שתי חטיבות של צה"ל - שומרון ומנשה - פועלות משעות הצהריים בטובאס ובבית פוריק

20:47
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כוחות מבצעים מעצרים בשומרון (דובר צה"ל)

בתגובה לשני פיגועי הדקירה בשומרון, צה"ל החל לפעול בטובאס ובבית פוריק.

הבוקר (ה’), שני מחבלים תקפו ודקרו אזרח ישראלי במרחב שהוצתה בו שריפה סמוך ליישוב איתמר שבחטיבת שומרון. בצהריים, מחבל נוסף דקר לוחם צה”ל, שנפצע באורח קל, במרחב גנים שבחטיבת מנשה.

האזרח והלוחם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו של הלוחם עודכנה. שלושת המחבלים חוסלו.

מח"ט שומרון הנכנס בחמ"ל שהוקם בחוות אברהם (דובר צה"ל)

כוחות צה״ל פועלים כעת בכפר בית פוריק שבחטיבת שומרון ובמהלך הפעילות נכנסו הכוחות לביתו של אחד המחבלים שביצע את הפיגוע בחטיבת שומרון, הכוחות סרקו במספר מבנים ותיחקרו מספר חשודים.

כוחות צה״ל הגיעו למרחב הכפר טובאס שבחטיבת מנשה, בו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע במרחב גנים ופצע לוחם צה”ל באורח קל. הכוחות נכנסו לבית המחבל ופועלים במרחב הכפר לסיכול טרור.

כוחות צה"ל ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור, ויבצעו פעולות אכיפה לשיפור ההגנה וביטחון התושבים ברחבי יהודה ושומרון.

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