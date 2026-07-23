חברת ספנות מציעה לספנים משכורת עתק עבור מעבר בהורמוז

חברת הספנות הדרום קוריאנית סינוקור (Sinokor), מבעלי צי מכליות הנפט הגדולים בעולם, מציעה לספנים תמריץ חריג: שישה חודשי שכר נוספים עבור הפלגה בודדת דרך מצר הורמוז - אחד מנתיבי השיט המסוכנים ביותר כיום. ההצעה, שנשלחה לצוותים בשבוע האחרון, נובעת מרמת הסיכון החריגה באזור על רקע ההסלמה בין ארה״ב לאיראן.

על פי הערכות החברה, ההפלגה אורכת כחודש וכוללת מעבר במצר, טעינת נפט בסעודיה או בעיראק, פריקה במפרץ עומאן וחזרה. עבור קברניט שמרוויח עד כ-15 אלף דולר בחודש, מדובר בבונוס של כ-90 אלף דולר. גם אנשי צוות זוטרים, המשתכרים סביב 1,500 דולר לחודש, צפויים לקבל תוספת זהה בהיקפה היחסי.

המצב הביטחוני במצר הורמוז הידרדר משמעותית מאז קריסת הפסקת האש הזמנית בתחילת יולי. לפי נתוני הארגון הימי הבינלאומי (IMO), מאז סוף פברואר נהרגו לפחות 17 אנשי צוות ונפצעו 10 נוספים במתקפות על כלי שיט מסחריים באזור. עד אמצע יוני תועדו 46 תקיפות, ומאז המספר ממשיך לעלות.

במקביל, עלויות הביטוח זינקו לרמות חריגות. פרמיות ביטוח סיכוני מלחמה עלו מכ-0.25% מערך האונייה לפני המשבר, לרמות של 3% עד 10%. עבור מכלית בשווי 100 מיליון דולר, מדובר בעלות של בין 3 ל-10 מיליון דולר להפלגה אחת בלבד.

למרות הסיכונים, סינוקור דווקא נהנית מהמצב. החברה שולטת בכ-150 מכליות נפט גדולות מאוד (VLCC), המהוות כ-40% מהצי העולמי שאינו תחת סנקציות. כבר ביוני הייתה בין הראשונות שהחזירו מכליות לפעילות במצר לאחר הפסקת אש קצרה.

במקביל, ענקית הספנות MSC נמצאת בתהליך רכישת 50% מזרוע המכליות של סינוקור - מהלך שעשוי ליצור ריכוז חסר תקדים של שליטה בהובלת נפט עולמית, דווקא בזמן שבו מתחרים רבים בוחרים להתרחק מהאזור המסוכן.