מחצית חלומית: מכבי תל אביב ב-0:2 על שריף

מכבי תל אביב מובילה הערב (חמישי) 0:2 על שריף טירספול, במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. הצהובים פתחו היטב את ההתמודדות ומצאו את הרשת פעמיים בתוך פחות מחצי שעה.

השער הראשון הגיע כבר בדקה החמישית. סייד אבו פרחי העניק למכבי תל אביב יתרון מוקדם, וסיפק לקבוצה הישראלית פתיחה מצוינת למשחק מול היריבה ממולדובה.

שריף ניסתה להישאר בתמונה, אך בדקה ה-17 ספג אחד משחקניה כרטיס צהוב. מכבי תל אביב המשיכה לחפש את השער השני, ובדקה ה-29 הצליחה להגדיל את יתרונה.

דור פרץ היה זה שכבש את השער השני של הצהובים וקבע 0:2. השער העניק למכבי תל אביב יתרון מבטיח, לאחר ששני שחקנים שונים הצליחו להכניע את שריף במהלך המחצית הראשונה.

המשחק עדיין מתקיים, ובדקה ה-34 לערך התוצאה נותרה 0:2 לזכות מכבי תל אביב. הצהובים נמצאים בעמדה טובה בהתמודדות, אך עדיין נותר זמן רב עד לסיום והיריבה המולדובית תנסה לחזור למשחק.

מכבי תל אביב הגיעה למפגש במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, וכבר בדקות הפתיחה הצליחה לבסס יתרון משמעותי. אבו פרחי פתח את מסכת הכיבושים, ודור פרץ הצטרף אליו בהמשך המחצית.

נכון לשלב זה, מכבי תל אביב מובילה בשני שערים ומנסה לשמור על היתרון שיצרה לקראת המשך ההתמודדות מול שריף טירספול.