כ״ץ באיום לאיראן: ״היא תספוג מהלומה מוחצת״

שר הביטחון ישראל כ״ץ קיים היום (חמישי) התייעצות ביטחונית בהשתתפות בכירי צה״ל ומערכת הביטחון, על רקע ההיערכות לאפשרויות השונות מול איראן.

במהלך ההתייעצות העביר כ״ץ מסר תקיף לטהרן והבהיר כי ישראל ערוכה להגיב בעוצמה במקרה של תקיפה איראנית. ״נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת״, אמר שר הביטחון.

בהתייעצות השתתף הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לצד מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם. בדיון לקחו חלק גם מפקד חיל האוויר ובכירים נוספים בצה״ל ובמערכת הביטחון.

בין המשתתפים היו ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין, ראש אגף התכנון ומפקד פיקוד העורף. הרכב המשתתפים כלל את הגורמים המרכזיים האחראים על ההיערכות המבצעית, המודיעינית וההגנתית של ישראל.

במוקד הדברים שנמסרו לאחר ההתייעצות עמדה ההיערכות הישראלית לכל אפשרות והאזהרה הישירה שהפנה שר הביטחון לאיראן. כ״ץ לא פירט מהן האפשרויות שנבחנו בדיון או כיצד תיראה התגובה הישראלית במקרה של תקיפה.

עם זאת, דבריו של שר הביטחון הציגו מסר ברור ולפיו כל תקיפה איראנית נגד ישראל תיענה בתגובה קשה. ״אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת״, הדגיש כ״ץ בתום ההתייעצות שבה השתתפה צמרת מערכת הביטחון.