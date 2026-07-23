יצא לדרך: בית״ר ירושלים מול א.א.ק לרנקה בקונפרנס ליג

משחקה של בית"ר ירושלים מול א.א.ק לרנקה יצא הערב (חמישי) לדרך, במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לאחר הדקה הראשונה התוצאה בין הקבוצות עדיין עומדת על 0:0.

לפני שריקת הפתיחה נרשמו אירועי אלימות חמורים שבהם היו מעורבים אוהדים.

על פי עדויות שנמסרו לפני המשחק, אוהדי בית”ר ירושלים הותקפו בידי עשרות מאוהדי הקבוצה הקפריסאית. עדי ראייה תיארו את שהתרחש ואמרו שזרקו עליהם סלעים מההר, עשרות אוהדי לרנקה פוצצו אותם במכות

בית"ר עלתה למשחק במערך 4-3-3, כאשר מיגל סילבה פתח בין הקורות. את החלק הקדמי של הקבוצה הירושלמית מובילים ירדן שועה, יוג'ין אנסה ועומר אצילי – שלושה מהשמות המרכזיים בהרכב הצהוב-שחור.

בקישור פתחו איסמעילה סורו, ז'אן מרסלן ודור מיכה. חוליית הקישור תנסה לחבר בין ההגנה לשלישייה הקדמית ולסייע לבית"ר להתמודד מול המערך הזהה של היריבה הקפריסאית.

גם א.א.ק לרנקה פתחה במערך 4-3-3. הקבוצה הקפריסאית הציבה שלושה שחקנים בחלק הקדמי ושלישיית קישור, לקראת המפגש המסקרן מול הירושלמים.

זהו משחקה הראשון של בית"ר בסיבוב המוקדמות השני של המפעל האירופי, והקבוצה מגיעה אליו עם הרכב הכולל את שחקניה הבולטים בחלק הקדמי. עיקר תשומת הלב תופנה לשילוב בין שועה, אנסה ואצילי, שינסו לייצר את המצבים עבור הירושלמים.