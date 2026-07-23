סקר מנדטים: איזנקוט משתווה לנתניהו, מפלגה נוספת נופלת

סקר מנדטים חדש שפורסם היום (חמישי) על ידי שירית אביטן כהן ב" ישראל היום" מציב את מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט בשוויון עם הליכוד. שתי המפלגות מקבלות 23 מנדטים כל אחת והופכות, על פי הסקר, למתחרות הישירות על הובלת הממשלה הבאה.

הליכוד יורד במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד מפלגתו של איזנקוט ממשיכה להתבסס בצמרת. התוצאה מציבה את איזנקוט בעמדה משמעותית במפת הגושים ומצמצמת את הפער בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת תשעה מנדטים. ליברמן ממשיך להציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה, ובניתוח שנלווה לסקר נטען כי במצב פוליטי צמוד הוא עשוי לדרוש תפקיד משמעותי ואף רוטציה כתנאי להצטרפות לממשלה בראשות איזנקוט.

מפלגותיהם של נפתלי בנט ויאיר לפיד נותרות יציבות עם 14 מנדטים לכל אחת. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקים ומגיעים ל־10 מנדטים, לאחר הבחירות המקדימות שנערכו במפלגה בהשתתפות עשרות אלפי מתפקדים.

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ עולה במנדט ומקבלת חמישה מנדטים.

הנדל וטרופר לא עוברים את אחוז החסימה

המפלגה המשותפת של חילי טרופר ויועז הנדל, שנמצאת בתחילת דרכה, אינה עוברת בסקר את אחוז החסימה. גם הרשימה המשותפת של בני גנץ ודדי שמחי נותרת מחוץ לכנסת, לצד מפלגותיהם של ירון זליכה ומשה פייגלין.

התוצאות מלמדות כי מספר מפלגות חדשות מתחרות על מאגר דומה של מצביעים. יחד הן זוכות לתמיכה שיכולה הייתה להניב בין שמונה לעשרה מנדטים, אך פיצול הקולות מותיר את כולן מתחת לאחוז החסימה.

בסקר נבדק גם תרחיש נפרד שבו גנץ ושמחי מצרפים אליהם את איילת שקד ויולי אדלשטיין. במקרה כזה הרשימה המאוחדת עוברת את אחוז החסימה ומקבלת חמישה מנדטים.

בתרחיש החיבור המרובע, מפלגת הנדל וטרופר נותרת בחוץ עם 2.7% תמיכה. הליכוד, ישר! והציונות הדתית מאבדות מנדט אחד כל אחת בעקבות כניסת הרשימה החדשה.

במקביל, לפי גורמים המעורים בתוכניות הפוליטיות, גלעד ארדן צפוי להציג רשימה חדשה כבר בשבוע הקרוב, עם מועמדים חדשים המזוהים עם הימין. על פי התכנון, המפלגה תציג דרישה לממשלת אחדות ותעמיד את סוגיית הגיוס במרכז – מהלך שעשוי לשנות פעם נוספת את מפת המנדטים.