אביתר ונטע ( Flow Photographers )

רגעים דרמטיים במיוחד צפויים הערב (חמישי) בפרק החדש של "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12: אביתר דנגור, שנמצא בשלב מורכב בזוגיות עם נטע, יגיע לנקודת שבירה אמיתית בפגישה עם הפסיכולוג גלעד. בשיחה חריפה ובלתי צפויה, הוא יחשוף את התסכול העמוק שהצטבר בו ויתמרד בדרך שבה התנהלה השיחה.

"הפגישה הייתה לי מאוד קשה. אני אפילו קצת כעסתי", יפתח אביתר את השיחה בכנות נדירה. "כי אני הרגשתי שמתנהל פה דיאלוג בינך לבין נטע, שאני לא הייתי שותף לו. כמעט בכלל, דעתי בהקשר הזה לא הייתה חשובה, וגם כשכן, רוב הזמן אתה דיברת אותי בלי בכלל שאני אגיב לסיטואציה. אני לא הייתי נוכח".

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"חיכיתי לראות מי ישאל אותי" כשגלעד ישאל אותו היכן הרגיש שרצה להגיד דברים, אביתר יפרט את התחושה המתסכלת: "עברנו כל כך הרבה נושאים בדרך שהיה לי מה להגיד, וחיכיתי לראות מי ישאל אותי מה דעתי או מה... מה הצד שלי בסיפור, וזה פשוט לא קרה. ואני אמרתי הפעם אני לא תובע את זה". "למה?", ישאל גלעד בפליאה. "כי אני רוצה לראות אם לסביבה אכפת ממה שאני אומר. עושה מבחן אל מול המציאות", יסביר אביתר את ההחלטה שלו להישאר בשתיקה במהלך הפגישה. הפרידה מהדירה בצפון השיחה המתוחה עם הפסיכולוג מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד: רק לפני כן, נטע ואביתר סיכמו את התקופה בדירה בצפון בארוחת פרידה מרגשת. "ערב אחרון שלנו בדירה, ארוחת ערב, ארוחת פרידה", פתח אביתר את הערב. "הזמנו מהמסעדה האהובה עלינו".

אביתר ונטע נפרדים - קשת 12 אביתר ונטע נפרדים | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 1:12

ברגע אינטימי בסלון, אביתר הביע את רגשותיו כלפי נטע: "האישה הכי שווה בתוכנית, בכל 'חתונמי', פה יושבת לידי. בכל העונות. שלי". כשנטע שאלה אותו אם הוא עצוב לעזוב, הוא השיב בכנות: "כן, באסה לעזוב. אבל אין מה לעשות, כל דבר טוב יש לו סוף, וזה נראה לי תהיה התחלה של..."

"כיף אחר, לא?", השלימה נטע את המשפט, ואביתר אישר: "כן. אנחנו חוזרים הביתה".

עונה סוערת של "חתונמי"

העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון" ממשיכה לספק רגעים דרמטיים ומפתיעים. בעוד סופי ודור חוגגים את לידת בנם איתן יצחק, זוגות אחרים בתוכנית מתמודדים עם אתגרים רגשיים מורכבים. גם לייקי הגיעה לנקודת שבירה והודתה בפני גלעד שהיא שוקלת לעזוב את התוכנית.

הפרק החדש ישודר הערב (חמישי) בקשת 12, ויחשוף את המשך השיחה המתוחה בין אביתר לפסיכולוג, ואת ההשלכות על הקשר שלו עם נטע.