השר נגד הגרעין הסעודי: "זה לא מה שישראל רוצה"

חבר הקבינט אבי דיכטר התייחס היום (חמישי) לאפשרות שארצות הברית תסייע לסעודיה בהקמת תוכנית גרעין אזרחית, והבהיר כי ישראל אינה מעוניינת לראות התפתחות כזו. זו ההתבטאות הפומבית הראשונה של שר החבר בקבינט נגד הגרעין הסעודי.

״גרעין אזרחי מארצות הברית לסעודיה זה לא מה שישראל רוצה לראות״, אמר דיכטר. עם זאת, הוא הודה כי יכולתה של ישראל לעצור את המהלך מוגבלת: ״נראה שאין ביכולתנו למנוע זאת״.

דבריו מגיעים לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ההסכם האמריקני עם סעודיה מותנה בהצטרפות הממלכה להסכמי אברהם ובכינון יחסים עם ישראל.

הודעתו של טראמפ פורסמה ברשת החברתית Truth Social, לאחר החתימה הראשונית על הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא הבהיר כי אישורו הסופי של ההסכם תלוי לחלוטין בנורמליזציה בין סעודיה לישראל.

טראמפ: לא תתאפשר העשרת אורניום

בניגוד לדיווחים שלפיהם ההסכם עשוי לאפשר העשרת אורניום בשטח סעודיה, טראמפ הדגיש כי התוכנית שעליה הוסכם אינה כוללת יכולת העשרה. הנשיא הגדיר אותה כתוכנית לשימוש אזרחי ולא־צבאי בלבד.

טראמפ כתב כי ההסכם בין מחלקת האנרגיה האמריקנית לסעודיה ״לא יכלול אף העשרת חומרים״, וכי אישורו ״מותנה לחלוטין״ בהצטרפות הממלכה להסכמי אברהם.

עוד הבהיר הנשיא כי ארצות הברית אינה מתנגדת להקמת מתקמת מתקנים אזרחיים לייצור אנרגיה גרעינית, כל עוד הם פועלים ללא העשרת אורניום ואינם מיועדים לשימוש צבאי.

על רקע התנאים שהציג טראמפ, דיכטר הביע התנגדות עקרונית גם לעצם האפשרות של הקמת תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה. עם זאת, הוא לא הציג דרך שבאמצעותה ישראל יכולה לבלום הסכם שיקודם בין וושינגטון לריאד.