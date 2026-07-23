טראמפ: ״קרוב להחליט על מתקפה גדולה מכל מה שהיה״

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (חמישי) לברק רביד כי הוא שוקל לפתוח במתקפה מסיבית נגד איראן, שלדבריו תהיה גדולה יותר מכל המבצעים הקודמים. טראמפ הבהיר כי טרם קיבל החלטה סופית, אך הוא קרוב לכך.

״אני שוקל מתקפה מסיבית. גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה. אנחנו ערוכים לכך באופן מלא״, אמר טראמפ בריאיון הקצר.

הנשיא האמריקני התייחס גם לאפשרות שישראל תצטרף למבצע חדש נגד איראן. לדבריו, אם ארצות הברית תבקש את השתתפותה, ישראל תיענה לבקשה כמעט באופן מיידי.

״ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה״, אמר טראמפ. עם זאת, הוא הדגיש כי הכוחות האמריקניים מסוגלים לבצע את המהלך גם ללא סיוע ממדינות נוספות: ״אנחנו לא צריכים אף אחד״.

טראמפ רמז לתגובה נגד ישראל

לצד דבריו על האפשרות שישראל תצטרף לתקיפות, טראמפ הזהיר כי להשתתפות הישראלית במהלך יהיו ״השלכות״. דבריו נתפסו כרמיזה לאפשרות שאיראן תגיב נגד ישראל אם זו תיקח חלק ישיר במבצע האמריקני.

טראמפ לא פירט מה יהיו אותן השלכות ולא הסביר כיצד הן עשויות להשפיע על ההחלטה אם לצרף את ישראל לתקיפות. הוא גם לא מסר מועד אפשרי לפתיחת המבצע, אך חזר והדגיש כי ארצות הברית ערוכה באופן מלא וכי ההכרעה מתקרבת.

מדבריו עולה כי האפשרות למתקפה נוספת נגד איראן מונחת כעת על שולחנו, וכי ההחלטה אם לפעול – ואם לבקש את השתתפותה של ישראל – טרם התקבלה באופן סופי. עם זאת, הנשיא הציג את ההיערכות האמריקנית ככזו שאינה תלויה בסיוע ישראלי או בשותפות מצד מדינות אחרות.