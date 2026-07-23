 מת קוזו אוקמוטו, ממבצעי הטבח בנתב״ג

רגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין הודיע היום (חמישי) על מותו של קוזו אוקמוטו, ממבצעי הטבח בנמל התעופה לוד בשנת 1972. לפי הארגון, אוקמוטו מת ברובע הדאחייה בביירות, הנמצא בשליטת חיזבאללה.

אוקמוטו היה חבר בארגון הטרור הקומוניסטי "הצבא האדום היפני". הוא ושני המחבלים הנוספים שהשתתפו בפיגוע פעלו בשליחות החזית העממית לשחרור פלסטין, שעמה קיימו אנשי הארגון היפני קשרים הדוקים.

ב־30 במאי 1972 הגיעו השלושה לנמל התעופה לוד, כיום נמל התעופה בן גוריון, בטיסה של חברת "אייר פראנס". לאחר נחיתתם הוציאו אמצעי לחימה ממזוודותיהם ותקפו את הנוסעים בנמל התעופה. בפיגוע נרצחו 24 בני אדם ונפצעו 71 נוספים.

שני המחבלים שפעלו לצדו נהרגו במהלך האירוע, בעוד אוקמוטו נפצע, נלכד ונעצר בידי כוחות הביטחון. הוא הועמד לדין בישראל ונגזרו עליו שלושה מאסרי עולם ועוד עשר שנות מאסר.

נכלל בדרישות החוטפים במבצע אנטבה

ארבע שנים לאחר הטבח נכלל שמו של אוקמוטו ברשימת המחבלים שחוטפי מטוס אייר פראנס דרשו לשחרר במהלך חטיפת המטוס לאנטבה. ישראל לא נענתה לדרישות, ובהמשך יצאה למבצע הצבאי לשחרור החטופים.

למרות העונש הכבד שהוטל עליו, אוקמוטו ריצה כ־13 שנות מאסר בלבד. בשנת 1985 הוא שוחרר על ידי ישראל במסגרת עסקת ג׳יבריל, עסקת חילופי השבויים שבמסגרתה שוחררו אסירים ועצירים ביטחוניים תמורת שלושה חיילי צה״ל.

לאחר שחרורו עבר אוקמוטו ללבנון, שבה התגורר מאז. לאורך השנים דרשה ממשלת יפן מהרשויות בלבנון להסגיר אותו לידיה, אך ביירות סירבה לבקשות. אוקמוטו עצמו כמעט שלא נראה בציבור והופעותיו הפומביות היו נדירות.

כעת הודיעה החזית העממית, הארגון שבשליחותו בוצע הטבח בנמל התעופה, כי אוקמוטו מת בדאחייה – המקום שבו חי בשנים האחרונות תחת חסותה של לבנון.