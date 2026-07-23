פתח את ביתו והשקיע הון: תביעת ענק נגד ששון שאולוב

איש העסקים אהוד רון הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה בסכום העולה על מיליון שקלים נגד הזמר ששון שאולוב, מנהלו שי ראובני וחברת אבי גואטה הפקות. לטענתו, לאחר שהשקיע מאות אלפי שקלים בקידום הקריירה של שאולוב, הוא הודר מהפעילות ולא קיבל את חלקו ברווחים.

לפי כתב התביעה, בשנת 2020 הגיעו רון וראובני, שהם בני דודים, להסכם שותפות בעל פה. על פי ההסכמות הנטענות, רון היה אמור לממן את איתורם וקידומם של אמנים, ואילו ראובני יספק את ניסיונו המקצועי בתחום המוזיקה. הרווחים, כך טוען רון, היו אמורים להתחלק ביניהם באופן שווה.

בהמשך החליטו השניים להתמקד בפיתוח הקריירה של שאולוב. רון טוען כי בשל יחסי האמון והקרבה המשפחתית בינו לבין ראובני, ההסכמות לא הועלו על הכתב.

אחת ההשקעות המרכזיות שעליהן מצביע רון היא מימון הסכם הייצוג עם חברת אבי גואטה הפקות. לדבריו, הוא העביר בשלוש העברות בנקאיות סכום מצטבר של 201,220 שקלים, שלטענתו נדרש לצורך כניסת ההסכם לתוקף. בנוסף, הוא טוען כי שילם את שכרו של עורך הדין שניסח את ההסכם.

״הפך לנהג האישי של שאולוב״

לטענת רון, הוא מימן גם אולפני הקלטות, הפקות מוזיקליות, קליפים וציוד מקצועי. לדבריו, חלק מהציוד שרכש נשאר בידיו של ראובני, והוא אף מימן אולפן נוסף ששימש את הפעילות.

בכתב התביעה נטען כי בספטמבר 2023 עבר שאולוב להתגורר בדירתו של רון ברמת גן, שבה חי במשך כשנה וארבעה חודשים ללא תשלום. רון טוען כי נשא בהוצאות המגורים והמחיה, ואף הסיע את הזמר להקלטות, לחזרות ולהופעות.

לדבריו, שווי הכספים וההטבות שהעמיד לטובת שאולוב והפעילות המשותפת הגיע ללפחות 336 אלף שקלים, וזאת לפני חישוב חלקו הנטען ברווחים.

רון טוען כי לאחר ששאולוב זכה להצלחה והחל לייצר הכנסות משמעותיות, יחסיו עם ראובני השתנו. לדבריו, בתחילה קיבל סכום חלקי בלבד, ובהמשך ראובני הכחיש את עצם קיומה של השותפות. עוד נטען כי שמו של רון, שהופיע בתחילת הדרך בקרדיטים כמנהל אמנותי, הוסר בהמשך.

במסגרת התביעה מבקש רון מבית המשפט לקבוע כי התקיימה שותפות עסקית מחייבת, להורות על חשיפת המסמכים וההכנסות מפעילותו של שאולוב ולחייב את הנתבעים להעביר לו את חלקו הנטען ברווחים. נוסף לכך הוא דורש השבת כספים, רישום זכויות ופיצויים בגין הנזקים שלטענתו נגרמו לו.

הטענות המופיעות בתביעה טרם נבחנו או הוכרעו על ידי בית המשפט.