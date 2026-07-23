שבע עונות ב-NBA: השם המפתיע שמכבי ת"א מעוניינת להחתים

הגארד האמריקני שייק מילטון הוצע למכבי תל אביב, שבוחנת את האפשרות לצרפו לקבוצה. כך פורסם היום (חמישי) ב"היום". מועמדותו של מילטון קשורה לחוסר הוודאות סביב עתידו של לוני ווקר ולצורך האפשרי בחיזוק הקו האחורי במקרה שהכוכב האמריקני יעזוב.

מילטון בן ה-29, המתנשא לגובה של 1.96 מטרים, שיחק בעונה האחרונה בפרטיזן בלגרד. הוא הגיע לאירופה בקיץ שעבר לאחר שבע עונות ב-NBA, אך התקשה להשתלב בקבוצה הסרבית בעקבות פציעות. לאחרונה שוחרר מפרטיזן והפך לשחקן חופשי.

במהלך שנותיו בליגה הטובה בעולם לבש מילטון את מדי פילדלפיה, מינסוטה, דטרויט, ניו יורק, ברוקלין ולוס אנג'לס. בעונתו ביורוליג הוא העמיד ממוצע של 6.9 נקודות למשחק. במסגרת הליגה האדריאטית הציג מספרים גבוהים יותר, עם 12.8 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים בממוצע.

עתידו של לוני ווקר עדיין לא הוכרע

האפשרות לצרף גארד נוסף לסגל תלויה באופן ישיר בהתפתחויות סביב לוני ווקר. אופציית היציאה בחוזהו כבר פגה, ולפי הפרסום מכבי תל אביב לא קיבלה עבורו הצעה רשמית. מבחינה חוזית הוא אמור להמשיך בשורות הצהובים בהתאם להסכם שעליו חתם, אך עדיין לא ברור אם כך אכן יקרה.

ווקר הצטרף למכבי תל אביב בקיץ שעבר במסגרת חוזה ארוך טווח והוגדר כרכש המרכזי של המועדון. עם זאת, בצוות המקצועי לא הסתירו את חוסר שביעות רצונם מתפקודו, והוא אף לא נרשם לשלבי ההכרעה של העונה.

בחוזהו של ווקר נכללה אפשרות יציאה ל-NBA בלבד. על פי ההערכות שהובאו בפרסום, אם לא יקבל חוזה בליגה האמריקנית, עדיין ייתכן שמכבי תל אביב תנסה להגיע עמו להסדר שיאפשר את סיום ההתקשרות. עד שתתקבל החלטה בעניינו, גם האפשרות לצרף את מילטון צפויה להישאר בבחינה.