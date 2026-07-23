המוסד מודיע: סיכלנו חדירת חוליה איראנית לישראל

המוסד מתיר לפרסום כי סוכלה פעולה איראנית מורכבת, שניסתה להחדיר אל ישראל חוליית טרור מבצעית של איראן, במטרה לפגוע ולהרוג בכירים ישראלים.

על פי הפרטים שנמסרו, מיניסטריון המודיעין האיראני פעל באינטנסיביות ובאופן מעמיק בניסיון להחדיר חוליית טרור וחיסול אל שטח ישראל, בניסיון לבצע פעולות סיכול ולהוציא לפועל ניסיונות חיסול של גורמים ישראלים בכירים.

לשכת ראש הממשלה, מטעם המוסד, התירה לפרסם פרטים שלא נחשפו עד כה אודות המאבק המודיעיני והמבצעי אותו הוציא לפועל המוסד נגד ארגון הביון של המשטר האיראני.

מהמוסד נמסר כי במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי של מספר ארגוני ביון, ומאמצי סיכול מעמיקים, ניתן לחשוף כעת כיצד קצינים של מיניסטריון המודיעין האיראני גייסו גורמים זרים במטרה לקדם פגיעה בבכירים ישראלים בשטח ישראל.

על פי המוסד, בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז פתיחת המערכה כנגד איראן, פעל ארגון הביון של המשטר האיראני באופן קדחתני ובשיתוף פעולה עם משמרות המהפכה במטרה להוציא לפועל קמפיין טרור חובק עולם לשם פגיעה ביעדים ישראלים ויהודים, ולאחרונה אף הגבירו את המאמצים לפעול לביצוע פיגועי טרור גם בתוך תחומי מדינת ישראל.

הפעלת כלים סיכוליים ואמצעים מתקדמים של המוסד ושב"כ, ושיתופי פעולה הדוקים עם גופי מודיעין וביטחון בעולם, הובילו לסיכול עשרות צירי פיגוע שאיראן כיוונה אליהם.

סיכולים אלה הצילו חיי אדם, חשפו ראיות מעמיקות אל הפעולות האיראניות ואפשרו על פי המוסד נקיטת צעדים חקירתיים ומשפטיים נגד המעורבים בטרור.

מאמצי המוסד הובילו לבסוף לחשיפת גורמי ההפעלה האיראניים, ששיתפו פעולה עם גורמי פשע מאורגנים ובינלאומיים בתוך איראן, אשר שימשו מתווכים עם גורם מופעל אשר פעל לבנות חוליית חיסול שתורכב מאזרחים בינלאומיים ללא קשר ברור לעין אל איראן, ובכך להחדיר אותה אל ישראל.

ראשית, אותרו המפעילים ממיניסטריון המודיעין האיראני, בהם אסדאלה בהזאד אוח'סארי, שהיה גורם מרכזי וחוסל במהלך מלחמת "שאגת הארי" וגורמים נוספים.

משם אותרו הקשרים הפליליים בהם נעשה שימוש להסתרת הפעולה, ההפעלה על ידי קציני המודיעין נעשתה דרך גורמים פליליים באיראן ("באבכ" ו"נדים"), הקשורים לברון הסמים תומך הטרור נאג'י שריפי זינדשתי.

ולבסוף, אותר על ידי המוסד המוציא לפועל, "פיליפ" (ת'רות אוזקור), שפעל מצרפת, ביקר באיראן לקבלת הנחיות וכספים והיה אמון על גיוס החוליה. הוא נעצר וגורש מצרפת.