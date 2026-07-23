אירופה בטווח האש: איראן באיום ישיר על בריטניה

מפציץ B1 ( Karolis Kavolelis\שאטרסטוק )

לפני ימים בודדים, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ איים ישירות בנאום כי איראן תשלם מחירים עצומים על המשך הלחימה, וכי ארצות הברית תרחיב את המתקפות לעומקה ולרוחבה של איראן, מספר מפציצים אמריקאים כבדים תועדו ממריאים משטח בריטניה אל עבר המזרח התיכון.

על פי דיווחים עדכניים, בוצעו מתקפות בעזרת המפציצים הכבדים של ארצות הברית בשטח איראן, לראשונה מאז גלי פתיחת המערכה לפני חודשים. כעת התגובה האיראנית מגיעה, והיא כוללת איום בתג מחיר ישיר כנגד בריטניה ואף איום בשימוש ישיר בכוח כנגד הממלכה המאוחדת.

על פי גופי התקשורת הממלכתית של איראן, משמרות המהפכה העבירו אל בריטניה מסר ישיר, כי כל מדינה שמסייעת להוצאה לפועל מתקפות כנגד איראן, בכל צורה ומסגרת, תיחשב למטרה לגיטימית.

דוברות משרד החוץ של המשטר הגדילה והוסיפה איום חריף: "אתמול המריא מבריטניה מפציץ אמריקני לתקוף באיראן, כפי שאמרנו, כל מדינה שמשמשת כבסיס לשיגור מתקפות נגדנו נחשבת מטרה לגיטימית".