ההצתה והפיגוע בשומרון: השריפה בשליטה, החקירה הושלמה

לאחר שבשעות הצהריים המוקדמות, אירוע משולב מורכב התפתח בחוות דרך אברהם בשומרון, במסגרתו שריפה שהיה חשד כבד שנגרמה כתוצאה מהצתה לאומנית מכוונת, משכה אזרחים שהחלו בפעולות כיבוי אל השטח הפתוח, שם בוצע כנגד אחד מהם פיגוע דקירה, שני מחבלים שתקפו את האזרחים נוטרלו במקום.

כעת, מודיעים כוחות הכיבוי באופן סופי כי אכן היה מדובר בהצתה מכוונת כחלק ממה שנראה כפיגוע משולב ומסוכן, כאשר ייעוד הלהבות, מעבר לכוונה לפגוע ברכוש, בהתיישבות ובמתיישבים, גם גרר אזרחים אל השטח הפתוח, שם הוציאו המחבלים לפועל את תוכניתם לפיגוע דקירה.

מטעם מערך הכיבוי נמסר כי חוקר שריפות ביצע בדיקה מעמיקה אל תוך הנושא, חקר את מוקד פרוץ השריפה, שאותר סמוך אל החווה, וקבע סופית כי אכן מדובר בהצתה.