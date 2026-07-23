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חדשות צבא ובטחון

פיגוע דקירה נוסף: ישראלי נפצע במרחב גנים

שעות לאחר הפיגוע בחוות דרך אברהם, מחבל נוסף ביצע פיגוע דקירה סמוך למרחב גנים שבחטיבת מנשה. המחבל חוסל על ידי 

15:42
1 תגובות
אילוסטרציה (ויסאם השלאמון/פלאש 90)

דובר צה"ל מוסר כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה, המחבל נוטרל, הפרטים בבדיקה.

המחבל דקר ישראלי ברגלו וחוסל על ידי לוחמי 890 מהצנחנים שפועלים סמוך ליישוב גנים שעתיד לעלות בשבועות הקרובים.

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יעל
לפני 51 דקות

ימח שמם! ניישב את כל אדמות מדינתנו ! מי הם בכלל שיקבעו?! מצויין שחוסל! אף מפגע לא צריך לחיות!
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