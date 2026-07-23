פיגוע דקירה נוסף: ישראלי נפצע במרחב גנים

דובר צה"ל מוסר כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה, המחבל נוטרל, הפרטים בבדיקה.
המחבל דקר ישראלי ברגלו וחוסל על ידי לוחמי 890 מהצנחנים שפועלים סמוך ליישוב גנים שעתיד לעלות בשבועות הקרובים.
דובר צה"ל מוסר כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה, המחבל נוטרל, הפרטים בבדיקה.
המחבל דקר ישראלי ברגלו וחוסל על ידי לוחמי 890 מהצנחנים שפועלים סמוך ליישוב גנים שעתיד לעלות בשבועות הקרובים.
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ימח שמם! ניישב את כל אדמות מדינתנו ! מי הם בכלל שיקבעו?! מצויין שחוסל! אף מפגע לא צריך לחיות!