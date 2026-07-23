ראש הנחש: טראמפ מבטיח להכות באיראן בגלל החות'ים

דונלד טראמפ ( שאטרסטוק )

הנשיא טראמפ ממשיך להגביר את הרטוריקה הלוחמנית נגד איראן, ואחרי שהחות'ים תקפו במהלך היממה האחרונה מספר ספינות בדרכן אל סעודיה, ואף העלו באש מכלית נפט בדרכה אל נמלי הממלכה, טראמפ הודיע כי כל מתקפה של החות'ים תבוא על חשבונה של איראן, שתשלם מחירים כבדים.

טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית, הוא הזכיר את הפעולה האמריקאית כנגד המורדים החות'ים בתחילת כהונתו, ותיאר אותה ככזו שהנחיתה מכות קשות על ארגון הטרור, והודיע כי אם המתקפות יימשכו, מי שישלם את המחיר הפעם, תהיה דווקא טהראן ולא צנעא.

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )