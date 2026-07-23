ראש הנחש: טראמפ מבטיח להכות באיראן בגלל החות'ים

הנשיא טראמפ ממשיך להגביר את הרטוריקה הלוחמנית נגד איראן, ואחרי שהחות'ים תקפו במהלך היממה האחרונה מספר ספינות בדרכן אל סעודיה, ואף העלו באש מכלית נפט בדרכה אל נמלי הממלכה, טראמפ הודיע כי כל מתקפה של החות'ים תבוא על חשבונה של איראן, שתשלם מחירים כבדים.
טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית, הוא הזכיר את הפעולה האמריקאית כנגד המורדים החות'ים בתחילת כהונתו, ותיאר אותה ככזו שהנחיתה מכות קשות על ארגון הטרור, והודיע כי אם המתקפות יימשכו, מי שישלם את המחיר הפעם, תהיה דווקא טהראן ולא צנעא.
לפני שנה ארצות הברית של אמריקה תקפה, בעוצמה רבה, את החות'ים, על התערבותם במסחר ובסחר באמצעות ירי על ספינות. מאז אותו זמן, ובמהלך העימות שלנו עם איראן, הם פעלו באופן אחראי מאוד".
"לרוע המזל, כעת הם מתחילים מחדש, ויירו אמש על שתי ספינות של ערב הסעודית. אנא תנו לאמת (TRUTH) הזו לשמש ייצוג לכך שאם הם יעשו זאת שוב, ארה"ב תראה באיראן כאחראית".
הנשיא טראמפ זנח את האיומים נגד ארגון הטרור החמקמק, והודיע כי ייגבה מחיר מהפטרונים בטהראן במקום לרדוף אחרי משגרים בדיונות של תימן: "באשר החות'ים הם שלוחה ו/או פרוקסי של איראן, ועונש צבאי כבד יוטל על איראן וכמובן, על החות'ים עצמם, שמהם אני מאוכזב מאוד מכך שעד כה הם פעלו באופן מקצועי וחכם מאוד".
טראמפ ימשיך בתקיפות ויתקוף מטרות שיעיות ומחבלים בעיראק, ואחרי זה הסכם שלום כלכלי וצבאי.