בתשעה באב: שיא חדש בעלייה להר הבית

שיא חדש נרשם היום (חמישי) במספר העולים להר הבית ביום אחד, כאשר על פי נתוני מינהלת הר הבית, 3,703 בני אדם עלו במהלך היום להר והתפללו במקום.

במינהלת ציינו כי מדובר במספר שיא של עולים ביום אחד, זאת למרות תנאי מזג האוויר והעובדה שהיום חל צום תשעה באב.

ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, בירך על הנתון ואמר: "מרגש לראות את האלפים שעולים להר הבית כהלכה גם ביום של צום וחום".