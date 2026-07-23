בתשעה באב: שיא חדש בעלייה להר הבית

שיא חדש נרשם היום (חמישי) במספר העולים להר הבית ביום אחד, כאשר על פי נתוני מינהלת הר הבית, 3,703 בני אדם עלו במהלך היום להר והתפללו במקום.
במינהלת ציינו כי מדובר במספר שיא של עולים ביום אחד, זאת למרות תנאי מזג האוויר והעובדה שהיום חל צום תשעה באב.
ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, בירך על הנתון ואמר: "מרגש לראות את האלפים שעולים להר הבית כהלכה גם ביום של צום וחום".
העלייה להר הבית| צילום: צילום: מינהלת הר הבית
לדבריו, במהלך היום התקיימו בהר תפילות שחרית ומנחה, לצד עליות של רבנים, ראשי ישיבות, שרים וחברי כנסת ממפלגות שונות.
אלבוים הוסיף כי בשנים האחרונות חל שיפור בתנאי העלייה להר הבית, שלדבריו בא לידי ביטוי גם בעלייה המתמשכת במספר המבקרים. "כל אחד ואחד מהם זוכה להיות שותף בשיבת ישראל להר הבית", אמר.
גם אני זכיתי לעלות בתשעה באב להר הבית. כל יהודי שעולה בטהרה להר הבית מקדם את בניין בית המקדש. יהודים יקרים, עלו ההר ובנו הבית!