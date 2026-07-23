בזמן ביקור ראש הממשלה באיראן: פיצוצים כבדים בגבול העיראקי 

האיראנים משחקים משחק כפול? אירוע חריג התרחש לפני זמן קצר, בזמן ביקור ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, בטהראן.

בזמן ביקורו הראשון של ראש הממשלה הטרי של עיראק, אשר הגיע לפגישה מדינית ראשונה עם הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, פיצוצים עוצמתיים הרעידו את מעבר הגבול בין עיראק לכווית, סמוך לעיר בצארה.

על פי המידע המדווח כעת מהשטח, עוד לא ברור ממה נגרם הפיצוץ, אך ייתכן כי מדובר בתקיפה איראנית.

בתקשורת המקומית מדווחים על שמיעת תנועת כלי טיס קטנים לפני הפיצוץ שהרעיד את מעבר הגבול.

רק לפני ימים איימה איראן כי ייתכן ותבצע פלישה קרקעית אל תוך שטח כווית, על מנת לפשוט על בסיסים אמריקאים בשטח המדינה, ייתכן כי מדובר במשחק כפול של האיראנים והעבר מסר מאיים לאמריקאים ולמדינות הגובלות איתם ובסמוך אליהם.