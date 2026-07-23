בשיתוף עם שב"כ: צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר

צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה שלשום (ג') וחיסלו את עבדאללה ג'חא, מחבל בפלוגה הימית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
בטבח ה-7 באוקטובר, המחבל פשט לשטח מדינת ישראל. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה ג'חא פעל לקידום מתווי טרור בזירה הימית נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
לצד ג'חא, חוסלו שני מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ובהם:
* מחמד אלהוארי - ראש חולייה בגדוד זייתון
* צבחי סאקאללה - פעיל תצפיות בגדוד זייתון
המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.