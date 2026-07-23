חשיפה מפתיעה במשפחת בוזגלו: "אני שמאלני - ותומך ביאיר גולן"

יעקב בוזגלו, אביהם של הכדורגלנים מאור, אסי, אוהד ואלמוג בוזגלו, והמוכר גם מתוכנית הריאליטי "הבוזגלוס", פרסם פוסט פוליטי שבו קרא למי שמגדירים את עצמם כאנשי שמאל שלא להתבייש בדעותיהם. בפוסט אף הביע תמיכה במפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן.

"תפסיקו להתבייש"

בפתח הפוסט כתב בוזגלו: "תפסיקו להתבייש. אם אתם מאמינים בערכים של שוויון, דמוקרטיה, זכויות אדם, אחריות חברתית וחתירה לשלום - אין שום סיבה להתנצל על כך".

בהמשך כתב כי לדעתו, עם השנים נוצר מצב שבו אנשים חוששים להגדיר את עצמם כאנשי שמאל. "הגיע הזמן להפסיק להתבייש ולהיות גאים בדרך שלנו, בדיוק כפי שאחרים גאים בדרך שלהם", הוסיף.

מביע תמיכה ביאיר גולן

בהמשך הפוסט התייחס בוזגלו גם למערכת הפוליטית בישראל, וכתב כי לדעתו יש צורך ב"אלטרנטיבה שלטונית יציבה, ערכית ואחראית". בתוך כך, הביע תמיכה במפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שלדבריו מהווה "בסיס ראוי לדיון על עתידה של ישראל".