דגן בזירת הפיגוע: "דורשים מהממשלה יד ברזל"

יוסי דגן בזירת הפיגוע ( רועי חדי )

שריפה פרצה היום (חמישי) בחוות "דרך אברהם" סמוך לאלון מורה, לאחר הצתה שבוצעה על ידי פלסטינים מהכפר בית פוריק. למקום הוזעקו עשרות מתנדבים, צוותי כיבוי אש, חברי כיתת הכוננות וכוחות הביטחון, שפעלו יחד להשתלט על הלהבות. במהלך פעולות הכיבוי תקפו שני מחבלים את הכוחות שפעלו במקום. אחד המתנדבים, גבר בן 51 נדקר בחזה ונפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בעקבות הפיגוע, כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק ופועלים במרחב.

יוסי דגן בזירת הפיגוע - צילום: רועי חדי יוסי דגן בזירת הפיגוע | צילום: צילום: רועי חדי 10 10 0:00 / 0:53

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיע לזירת הפיגוע יחד עם כוחות הביטחון ואמר כי "מדובר באירוע טרור חמור. אנחנו שוב ושוב עדים להצתות ולניסיונות פיגועים. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח".

"כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. ההתיישבות בשומרון חזקה, ואנחנו ננצח אותם" הוסיף דגן. "אנחנו מצפים מהממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. אנחנו ננצח. לא יעזור לאלף מחבלים. זו הארץ שלנו, ואנחנו ננצח".