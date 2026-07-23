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המתכון המושלם לצאת הצום: עוגת תפוזים רכה במיוחד

מחפשים משהו מתוק לשבירת הצום? עוגת התפוזים הזו רכה, עסיסית, קלה להכנה וממלאת את הבית בניחוח הדרים משגע. המתכון המלא בפנים

13:09
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עוגת תפוזים (צילום: AI)

אחרי יותר מ-25 שעות של צום, אין כמו פרוסת עוגה ביתית לצד כוס קפה או תה. עוגת התפוזים הזו קלה להכנה, אוורירית, עסיסית וממלאת את הבית בריח משגע.

מצרכים

  • 3 ביצים
  • 1 כוס סוכר
  • ½ כוס שמן
  • 1 כוס מיץ תפוזים
  • גרידה מתפוז אחד
  • 2 כוסות קמח
  • שקית אבקת אפייה
  • כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-170 מעלות.
  2. טורפים את הביצים עם הסוכר במשך 2-3 דקות, עד שהתערובת בהירה ואוורירית.
  3. מוסיפים את השמן, מיץ התפוזים, גרידת התפוז ותמצית הווניל ומערבבים.
  4. מוסיפים את הקמח ואבקת האפייה ומערבבים רק עד לקבלת בלילה אחידה.
  5. יוצקים לתבנית עגולה בקוטר 24 או לתבנית אינגליש קייק גדולה.
  6. אופים במשך 35-40 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש.

בתיאבון!

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