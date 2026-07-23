המתכון המושלם לצאת הצום: עוגת תפוזים רכה במיוחד

אחרי יותר מ-25 שעות של צום, אין כמו פרוסת עוגה ביתית לצד כוס קפה או תה. עוגת התפוזים הזו קלה להכנה, אוורירית, עסיסית וממלאת את הבית בריח משגע.
מצרכים
- 3 ביצים
- 1 כוס סוכר
- ½ כוס שמן
- 1 כוס מיץ תפוזים
- גרידה מתפוז אחד
- 2 כוסות קמח
- שקית אבקת אפייה
- כפית תמצית וניל
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-170 מעלות.
- טורפים את הביצים עם הסוכר במשך 2-3 דקות, עד שהתערובת בהירה ואוורירית.
- מוסיפים את השמן, מיץ התפוזים, גרידת התפוז ותמצית הווניל ומערבבים.
- מוסיפים את הקמח ואבקת האפייה ומערבבים רק עד לקבלת בלילה אחידה.
- יוצקים לתבנית עגולה בקוטר 24 או לתבנית אינגליש קייק גדולה.
- אופים במשך 35-40 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש.
בתיאבון!