המתכון המושלם לצאת הצום: עוגת תפוזים רכה במיוחד

עוגת תפוזים ( צילום: AI )

אחרי יותר מ-25 שעות של צום, אין כמו פרוסת עוגה ביתית לצד כוס קפה או תה. עוגת התפוזים הזו קלה להכנה, אוורירית, עסיסית וממלאת את הבית בריח משגע.