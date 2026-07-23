איחל צום משמעותי – וחטף: סערת תשעה באב של ממדאני

ציוץ ברכה שגרתי לכאורה לרגל צום תשעה באב הפך בסוף השבוע לסערה רשתית סוערת. ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, פרסם בחשבונו הרשמי ברשת X (טוויטר לשעבר) איחולים לתושביה היהודים של העיר לרגל הצום – אך נתקל בתגובות קשות מצד גולשים ונציגי הקהילה.

מה כתב ממדאני בציוץ? "מאחל תשעה באב שקט לתושבי ניו יורק היהודים בחמשת הרובעים. מהשקיעה הערב ועד מחר, האבלים יעצרו ויתבוננו בהיסטוריה ובחוסן של העם היהודי. שיהיה לכל הצמים צום בטוח ומשמעותי."

הקהילה היהודית זועמת: "תיאטרון וצביעות"

הציוץ, שזכה למליוני צפיות בזמן קצר, גרר מהר מאוד אלפי תגובות נזעמות. גולשים רבים ציינו כי האיחולים נשמעים ריקים מתוכן וצבועים, במיוחד לאחר סדרת התבטאויות פרו-פלסטיניות חריפות מצדו, כולל קריאות ואמירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעת ביקוריו בארה"ב.

בין התגובות הבולטות שעלו ברשת, ניתן למצוא את משה שפרן (נשיא ארגון המורים היהודים המאוחדים). בציוץ התגובה הוא פרסם מכתב רשמי ששלח למפקדת המשטרה, בו קרא לתגבר אבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים. שפרן תקף את ממדאני ישירות: "אתה לא יכול לאחל לנו תשעה באב שקט אחרי התיאטרון של אמש. אתה ממשיך להשתמש בעלילות ושקרים נגד ישראל והעם היהודי וממשיך להוות מכשול לביטחוננו".

אפריל סילברמן (פעילה ברשת) כתבה: "עוף מפה! לא אכפת לך בכלל מהיהודים שצמים ואבלים. אתה חושב שזה היה יפה להציק לנו במהלך תשעת הימים עם הקריאות המזויפות שלך לעצור את בנימין נתניהו, כשאין לך בכלל סמכות לעשות את זה?!".

גולשים נוספים הגיבו בתמונות של בית המקדש ובאיחולים לבנייתו מחדש, לצד טענות כי התבטאויותיו של ראש העיר רק מגבירות את האנטישמיות והמתיחות ברחובות ניו יורק.

הסערה הנוכחית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין הקהילה היהודית בניו יורק לבין הנהגת העיר. רק ימים ספורים לפני כן, עלה ממדאני לכותרות לאחר שהתייחס לביקורו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בארה"ב. לאחר שהצהיר בעבר כי יש לעצור את נתניהו כ"פושע מלחמה", נאלץ להודות כי אין לרשות המקומית סמכות משפטית או יכולת לבצע צעד כזה – אמירה שגררה ביקורת רבה משני צדי המתרס.