עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה סביבו

הודעה רשמית שפרסם דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, לרגל ערב תשעה באב, עוררה סערה ברשתות החברתיות. בציוץ, שעסק בחורבן בית המקדש, בחשיבות האחריות ההדדית ובציטוטים ממגילת איכה, תקפה העיתונאית ענת קם וכתבה: "הודעה רשמית של דובר צה"ל. לא צריך למנות את עופר וינטר לרמטכ"ל; הוינטריזציה של צה"ל הושלמה".

המפקד המוערך ותת-אלוף במיל' עופר וינטר לא נשאר חייב והגיב הערב לדברים. "ראיתי שהיו מי שכתבו שהציוץ של דובר צה״ל על תשעה באב מוכיח ש'הוינטריזציה של צה״ל הושלמה'. חייכתי", כתב וינטר.

וינטר חזר לאותו אירוע מכונן במבצע 'צוק איתן' לפני כ-12 שנים, בו פרסם כרזת 'דף קרבי' ללוחמיו שכללה פסוקים ותפילה, והובילה לקמפיין תקשורתי נרחב: "עברו 12 שנה מאז אותו דף קרבי שכתבתי בצוק איתן. גם אז היו מי שהבהילו את הציבור בקמפיין הדתה מוטרף על זה שמפקד בצה״ל מדבר על אמונה, על עם ישראל ועל אלוקי ישראל. והנה עברו 12 שנה, תסתכלו על הלוחמים שלנו היום. תראו אותם רגע לפני שהם נכנסים לקרב. מכל חלקי העם, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, שרים ביחד, מתפללים ביחד, נלחמים ביחד. כי זה מי שאנחנו".

לסיום סיכם וינטר: "האמונה והחיבור לשורשים שלנו לא שייכים לי ולא לאף אדם אחר. הם הכוח של עם ישראל, והם מלווים את הלוחמים שלנו כבר דורות. אז אם לזה קוראים 'וינטריזציה' – אני בהחלט גאה ושמח בחלק שהיה לי בזה, על הזכות שניתנה לי לפרוץ דרך. ובעיקר גאה בדור הלוחמים שלנו, שיודע בדיוק על מה הוא נלחם ולמה אנחנו כאן".