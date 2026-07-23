פיגוע דקירה באלון מורה: גבר נפצע קשה, שני המחבלים נוטרלו

זירת הפיגוע באלון מורה ( תיעוד מבצעי מד"א )

דיווח ראשוני על פיגוע דקירה שהתרחש כעת (חמישי) ליד חוות דרך אברהם הסמוך לאלון מורה בשומרון. לפי הדיווחים, גבר נפצע קשה מדקירות בזירה, ושני מחבלים נוטרלו. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

במד"א עדכנו כי חובשים ופראמדיקים, יחד עם כח רפואה של צה"ל, מעניקים במקום טיפול רפואי לפצוע, שתואר כגבר בן 51 במצב קשה. בהמשך נאמר כי הוא פונה לבית החולים. מפרטים ראשונים עולה כי פלסטינים הציתו שריפה סמוך לחווה, וכשתושבי החווה הגיעו לכבות אותה - אחד מהם נדקר בחזה. בצה"ל אמרו בהמשך כי שני המחבלים שהציתו את השריפה היו תושבי הכפר הסמוך, בית פוריכ - ואישרו כי השניים חוסלו. בעקבות הפיגוע, כוחות צה"ל הטילו כתר על הכפר.

השריפה באלון מורה - צילום: דוברות כבאות והצלה השריפה באלון מורה | צילום: צילום: דוברות כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:14

חובש רפואת חירום במד"א, ישראל ארבוס, סיפר כי "במהלך אבטחה של שריפה במקום אזרחים צעקו לנו שיש גבר שנפצע מדקירה. מיד רצנו למקום וראינו גבר בן 51 כשהוא סובל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. במקום נוטרלו 2 פלסטינאים".

מהמשטרה נמסר כי "כוחות משטרה ממחוז ש"י שנמצאים במקום, החלו באיסוף ממצאים ובחקירת המקרה בו נדקר אזרח ישראלי על ידי שני מחבלים בפלג גופו העליון, בעת שפעל לכיבוי שריפה שכפי הנראה הוצתה שם. מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, עושה דרכו כעת לזירה".

פיגוע ליד זירת שריפה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

כאמור, הדיווחים על פיגוע הדקירה התקבלו בזמן ששריפה נרחבת פרצה באזור החווה. לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון הוזנקו למקום והצליחו לבלום את התפשטות האש לכיוון החווה, וכעת פועלים בחזיתות אש נוספות במרחב.

טספר ציון שנקור, מפקד מחוז יו"ש, סיפר כי "מדובר בשריפה שהתפתחה סמוך לחווה וגדלה בחסות הרוחות העזות. עם קבלת הדיווח הראשוני הזנקנו למקום צוותים רבים, וסיוע אווירי. בימים הקרובים אנו צפויים לתנאי מזג אוויר מאתגרים, ואני מבקש מהאזרחים להמנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים."