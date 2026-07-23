לרגל תשעה באב: 10 דברים מפתיעים שלא ידעתם על בית המקדש

בית המקדש ( צילום: AI )

בתשעה באב אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, אבל מעבר לסיפור המוכר, מסתתרות לא מעט עובדות מרתקות שרבים כלל לא מכירים. מבזיזות חוזרות של אוצרות המקדש ועד לתעלומת ארון הברית שנמשכת כבר אלפי שנים - הנה 10 דברים שאולי יפתיעו גם אתכם.

1. נבזז שבע פעמים עוד לפני החורבן הסופי, אוצרות בית המקדש נשדדו שוב ושוב. לעיתים היו אלה מלכים זרים שבזזו את הזהב והכלים, ולעיתים דווקא מלכי יהודה עצמם מסרו את אוצרות המקדש כדי לקנות שקט מדיני או למנוע מלחמה. למעשה, לפי המקרא, הדבר קרה שבע פעמים עוד לפני חורבן הבית הראשון. 2. בלי שרידים למרות חשיבותו ההיסטורית העצומה, אין כיום ממצא ארכאולוגי שניתן לזהות בוודאות כחלק ממבנה בית המקדש הראשון. הסיבה לכך היא שלא נערכות חפירות בהר הבית, והמקום עבר אינספור שינויים ובניות לאורך אלפי השנים. 3. הושפע מהפיניקים שלמה המלך הסתייע בבנאים מצור ששלח חירם מלך צור, וחוקרים מצאו קווי דמיון בין תוכנית בית המקדש לבין מקדשים פיניקיים וצפון-סוריים. לצד זאת, למקדש היו גם מאפיינים ייחודיים שהפכו אותו לשונה מכל מבנה אחר בתקופתו.

המנורה ( צילום: AI )

4. המנורה ברומא

לאחר חורבן הבית השני הועברו כלי המקדש לרומא. בתלמוד מובאות עדויות של חכמים שסיפרו כי ראו במו עיניהם את מנורת הזהב ואת הציץ של הכהן הגדול, ולכן חלק מהמסורות על צורתם נשענות גם על אותן עדויות.

5. אבני החורבן מונחות במקום שבו נפלו

מי שמטייל בגן הארכיאולוגי שלמרגלות הכותל המערבי יכול לראות עד היום אבני ענק שהפילו הרומאים מהר הבית בזמן החורבן. האבנים העצומות נותרו כמעט בדיוק במקום שבו התרסקו לפני קרוב ל-2,000 שנה.

6. ההגרלה בין הכהנים

לא כל כהן בחר לעצמו את תפקידו. בכל בוקר נערכו "פייסות" - הגרלות שקבעו מי יקטיר את הקטורת, מי יקריב את הקורבנות ומי יבצע כל אחת מעבודות היום במקדש.

הכהנים ( צילום: AI )

7. החלונות בבית המקדש

לפי חז"ל, חלונות ההיכל היו צרים מבפנים ורחבים מבחוץ - בניגוד למקובל במבנים רגילים. הרעיון היה סמלי: בית המקדש אינו זקוק לאור מבחוץ, אלא הוא זה שמאיר את העולם.

8. התעלומה ארון הברית

מה עלה בגורלו של ארון הברית? איש אינו יודע בוודאות. לפי המסורת היהודית הוא נגנז עוד לפני חורבן הבית הראשון, ומאז לא התגלה. לאורך השנים הועלו אינספור השערות לגבי מקום הימצאו, אך אף אחת מהן לא הוכחה.

ארון הברית ( צילום: AI )

9. ההליכה הקבועה בהר הבית

מי שנכנס להר הבית לא הסתובב כרצונו. על פי המשנה, רוב האנשים הקיפו את המקום בכיוון קבוע, בעוד שמי שהלך בכיוון ההפוך סימן בכך שהוא אבל או שרוי בצרה – והסובבים היו עוצרים לנחם ולעודד אותו.

10. עשרת הניסים בבית המקדש

חז"ל מונים עשרה ניסים שליוו את עבודת בית המקדש באופן קבוע. בין היתר מסופר שהגשם מעולם לא כיבה את אש המזבח, שהעשן עלה ישר לשמים גם בימי רוח, ושלא נראה זבוב בבית המטבחיים - למרות כמויות הבשר הרבות שהוקרבו שם.