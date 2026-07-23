"תחשבו על החטופים שצמו בעזה": בר קופרשטיין במסר לתשעה באב

בר קופרשטיין ( צילום: אינסטגרם )

שורד השבי בר קופרשטיין שיתף סיפור אישי ומטלטל מתקופת השבי שלו בעזה, וסיפר כי גם בתנאים הקשים במנהרה הוא ושאר החטופים החליטו לצום בתשעה באב.

"בתשעה באב החלטתי לצום, אני ועוד כל החטופים שהיינו במנהרה", סיפר. "זה לא היה פשוט, כי לצום במנהרה זה אומר שאתה שומר את האוכל מהיום שלפני, כדי שיהיה לך מה לאכול כשתצא מהצום." "אולי זה יעזור לשחרור שלנו" לדבריו, ההחלטה לצום נבעה גם מתוך אמונה ותקווה. "אמרנו אולי זה יעזור לשחרור שלנו, אולי בורא עולם ישחרר אותנו", אמר, והוסיף כי בסופו של דבר הם אכן השתחררו.

בר קופרשטיין ( מטה משפחות החטופים )

"תחשבו על ששת החטופים שצמו בעזה"

בהמשך פנה קופרשטיין לכל מי שצם השנה וביקש לזכור את אותם רגעים. "אם קשה לכם או שאתם מרגישים שאתם לא מצליחים, תחשבו על זה שבשנה שעברה היו שישה חטופים בעזה שהחליטו לצום. לא היה להם פשוט, אבל הם עשו זאת בכל זאת."

את דבריו סיים בתקווה שהסיפור האישי שלו יעניק כוח לכל מי שצם השנה. "אולי הסיפור שלי ייתן לכם כוח", אמר, ואיחל לכולם צום קל ומועיל.