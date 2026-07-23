רוביו: "איראן לא מוכנה להגיע לעסקה - המחיר שישלמו יעלה"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (חמישי) להמשך התקיפות של ארה"ב באיראן, וטען כי טהרן לא מעוניינת להגיע לעסקה. בדבריו הזהיר כי רף התקיפות ילך ויגבר מדי יום.

"איראן מתחננת כל יום לעשות הסכם, אבל הבעיה היא שהם כל הזמן מתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה" אמר רוביו. "לכן הנשיא טראמפ מרים את רף האיומים. המחיר שהם ישלמו יעלה מדי לילה עד שאיראן תחזור למוטב".

לדבריו, "כרגע הנשיא לא רואה עניין להגיב להצעות שלהם בכלל, כי הם לא מוכנים להגיע לעסקה. אולי בעוד כמה ימים הם יתעשתו. בינתיים המדיניות שלנו היא ראש תחת עין - ואיראן תשלם מחיר כבד".