רוביו: "איראן לא מוכנה להגיע לעסקה - המחיר שישלמו יעלה"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (חמישי) להמשך התקיפות של ארה"ב באיראן, וטען כי טהרן לא מעוניינת להגיע לעסקה. בדבריו הזהיר כי רף התקיפות ילך ויגבר מדי יום.
"איראן מתחננת כל יום לעשות הסכם, אבל הבעיה היא שהם כל הזמן מתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה" אמר רוביו. "לכן הנשיא טראמפ מרים את רף האיומים. המחיר שהם ישלמו יעלה מדי לילה עד שאיראן תחזור למוטב".
לדבריו, "כרגע הנשיא לא רואה עניין להגיב להצעות שלהם בכלל, כי הם לא מוכנים להגיע לעסקה. אולי בעוד כמה ימים הם יתעשתו. בינתיים המדיניות שלנו היא ראש תחת עין - ואיראן תשלם מחיר כבד".
דבריו של רוביו מגיעים אחרי שבמהלך הלילה פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) ביצעו גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות איראניות, בלילה ה-12 ברציפות. באיראן דיווחו כי לפחות שני בני אדם נהרגו בתקיפה אווירית במעבר גבול סמול לעיראק.
במקביל דווח ברשת "אקסיוס" כי ארה"ב תקפה השבוע באמצעות מפציץ B1, לראשונה מאז סיום הפסקת האש וקריסת המשא ומתן. המפציץ, שמסוגל לשאת פצצות במשקל של עשרות טונות ועשרות טילי שיוט, המריא לאיראן מבסיס בבריטניה, והופיע באתרי מעקב - אך לא הוזכר כלל בהודעות של סנטקום.