בן גביר עלה להר הבית: "מציינים את החורבן - אבל רואים התקדמות"

תשעה באב תשפ"ו: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה היום (חמישי) להר הבית לציון צום תשעה באב, יום חורבן הבית. יחד עם בן גביר עלה להר גם שר הנגב, הגליל, והחוסל הלאומי, יצחק וסרלאוף.

"יום תשעה באב מציינים את החורבן. אבל אנחנו רואים התקדמות ענקית גם בהר הבית" אמר בן גביר. "תראו מה קורה כאן - יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם. ככה בעוד ועוד מקומות. הורדנו ב-85 אחוז את הפיגועים. בכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית. יש עוד מה לעשות, ואנחנו, בעז״ה, נתקדם".