יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, עלה אמש (ערב תשעה באב) יחד עם חברי מפלגתו לירושלים לסדרת אירועים שעמדו בסימן זיכרון, חשבון נפש לאומי וקריאה לאחדות. האירוע הראשון התקיים בכיכר ציון במסגרת מעגלי שיח לזכרה של שירה בנקי ז"ל, שנרצחה בפיגוע דקירה בשנת 2016.

האירוע עמד בסימן מאבק בשנאה ובאלימות, ובקריאה לחיזוק הסובלנות, האחריות ההדדית והאחדות בחברה הישראלית. לאחר מכן השתתפו חברי המפלגה בקריאת מגילת איכה בפארק אמת המים התחתונה בירושלים, יחד עם ראש מוסדות "אור תורה סטון", הרב כתריאל (קנת') ברנרד.

את הערב סיימו חברי המפלגה בסיור במנהרות הכותל, שם שמעו על ההיסטוריה של ירושלים, ימי בית המקדש והחורבן, והתייחסו למשמעותו של תשעה באב בימינו ולצורך לשמור על אחדות העם, לחזק את החוסן הלאומי ולהפיק את לקחי ההיסטוריה. "פעמיים אבותינו נכשלו - אין לנו פריווילגיה לטעות" איזנקוט פרסם אמש מסר מרגש ברשתות החברתיות, שבו התחייב: "לפילוג נגיב באחדות. לשנאה נגיב באהבה. לשקרים באמת. כשיורדים נמוך, אנחנו נעלה גבוה יותר. זוהי מסורת ישראל וזהו לקח אבותינו. בלקח הזה חובה עלינו לדבוק. כי אין דרך אחרת". הרמטכ"ל לשעבר הזכיר כי פעמיים הייתה בארץ ישראל ממלכה יהודית ריבונית, ופעמיים היא קרסה והתפרקה בעשור השמיני לחייה. "תשעה באב הוא מועד של זכרון וחשבון נפש לאומי", כתב. "אנחנו כאומה, מחויבים לשאול את עצמנו האם אנחנו על המסלול הנכון. בדרך הישרה להיות חברת מופת, חזקה ומאוחדת, שתזכה לחגוג את שנת המאה לעצמאותה בארצה, או בדרך להעמקת הקרעים והפלגנות, שסופה חורבן".

איזנקוט הדגיש: "פעמיים אבותינו נכשלו בכך. לעם ישראל אין את הפריווילגיה לטעות בדרך. הפעם, זה עלינו". הוא הוסיף כי לצד האבל על העבר, עלינו לתכנן את העתיד, לזכור ולהזכיר את חובתנו: "החובה לשבור את המעגל, להביא שינוי, להגן על המפעל הציוני, שקם בזיעה של הורינו ושלנו, בדם חברנו וילדנו, והתחדש בארצו".

"ביטחון ישראל, קיומה ואחדותה הם משימת חיי"

יו"ר ישר! סיים את דבריו בהצהרה ברורה: "ביטחון ישראל, קיומה, שגשוגה ואחדותה הם משימת חיי. אני מאמין בכל ליבי שבכוחנו ללמוד מטעויות העבר ולבחור שיהיה כאן טוב יותר. שבכוחנו להתאחד ולרפא. זה בידינו. כי ישראל חייבת לנצח. והיא תנצח".

האירוע מגיע על רקע סקרים אחרונים המראים כי מפלגת ישר! של איזנקוט נמצאת בשוויון עם הליכוד עם 21 מנדטים לכל אחת, בעוד מפלגת ביחד של נפתלי בנט ממשיכה לרדת בסקרים. בשבועות האחרונים הצטרפו למפלגה של איזנקוט בכירים נוספים, ביניהם האלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר.